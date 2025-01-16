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Кто покорил Китай в 2024 году? ТОП-10 самых популярных авто на дорогах КНР

Авто

Китайский рынок автомобилей в 2024 году раскрыл свои фавориты, и лидером стала марка BYD. На долю этого бренда приходится внушительные 15,34% рынка. За год компания продала 3 524 482 машины, что укрепило ее позицию как крупнейшего автопроизводителя страны, сообщает "За рулем".

Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Volkswagen занял второе место, реализовав 2 072 259 автомобилей. Этот результат принес немецкому бренду 9,02% рынка. Замыкает тройку лидеров Toyota с 1 568 117 проданными авто и долей в 6,82%.

Лидеры китайского рынка: места с четвертого по десятое

На четвертой позиции расположился бренд Geely. В 2024 году компания продала 987 464 машины, что составляет 4,3% рынка. Следом идет Wuling, чьи продажи достигли 920 728 единиц при доле 4,01%.

Во вторую пятерку вошли:

  • Honda: продано 881 347 автомобилей.
  • Changan: реализовано 800 630 машин.
  • Chery: результат составил 708 647 авто.
  • Tesla: продано 657 102 электромобиля.
  • BMW: немецкий автопроизводитель завершил год с 607 820 проданными авто.

Китайский рынок: что стоит за цифрами

Результаты продаж показывают, что китайские потребители активно выбирают как отечественные, так и иностранные марки. Электромобили продолжают набирать популярность благодаря местным брендам, а мировые автогиганты удерживают свои позиции за счет надежности и узнаваемости.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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