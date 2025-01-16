Кто покорил Китай в 2024 году? ТОП-10 самых популярных авто на дорогах КНР

Китайский рынок автомобилей в 2024 году раскрыл свои фавориты, и лидером стала марка BYD. На долю этого бренда приходится внушительные 15,34% рынка. За год компания продала 3 524 482 машины, что укрепило ее позицию как крупнейшего автопроизводителя страны, сообщает "За рулем".
Volkswagen занял второе место, реализовав 2 072 259 автомобилей. Этот результат принес немецкому бренду 9,02% рынка. Замыкает тройку лидеров Toyota с 1 568 117 проданными авто и долей в 6,82%.
На четвертой позиции расположился бренд Geely. В 2024 году компания продала 987 464 машины, что составляет 4,3% рынка. Следом идет Wuling, чьи продажи достигли 920 728 единиц при доле 4,01%.
Во вторую пятерку вошли:
Результаты продаж показывают, что китайские потребители активно выбирают как отечественные, так и иностранные марки. Электромобили продолжают набирать популярность благодаря местным брендам, а мировые автогиганты удерживают свои позиции за счет надежности и узнаваемости.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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