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Lada Niva Sport 2025: сколько будет стоить новый внедорожник

1:33
Авто

Внедорожник Lada Niva Sport, который планируют выпустить в 2025 году, станет новым представителем модельного ряда АвтоВАЗа. Как заявил главный редактор издания "За рулём" Максим Кадаков в интервью "Известиям", стоимость новинки составит около 1,6 млн рублей.

Maksim Sokolov (2015-11-02)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Maksim Sokolov (2015-11-02)

Прогноз цены

"Lada Niva Bronto в автосалонах стоит порядка 1,5 млн рублей. Niva Sport, скорее всего, будет дороже на 100-150 тысяч рублей", — пояснил Максим Кадаков.

Технические характеристики

Lada Niva Sport была впервые представлена на пресс-конференции АвтоВАЗа в Москве. Новый внедорожник получил ряд обновлений, выделяющих его среди предшественников:

  • Двигатель: 16-клапанный мотор мощностью 122 л. с., крутящий момент — 151 Нм при 5000 об/мин.
  • Трансмиссия: обновлённая механическая коробка передач с усиленными шестернями 5-й передачи, модернизированным картером сцепления и однорычажным приводом раздаточной коробки.
  • Подвеска и тормоза: спортивные настройки для улучшения управляемости.

Дизайн и сборка

Интерьер новинки выполнен в спортивном стиле с использованием контрастных элементов. Сборкой модели займётся подразделение "Лада Спорт", которое специализируется на выпуске автомобилей с улучшенными характеристиками.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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