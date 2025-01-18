Lada Niva Sport 2025: сколько будет стоить новый внедорожник

Внедорожник Lada Niva Sport, который планируют выпустить в 2025 году, станет новым представителем модельного ряда АвтоВАЗа. Как заявил главный редактор издания "За рулём" Максим Кадаков в интервью "Известиям", стоимость новинки составит около 1,6 млн рублей.
"Lada Niva Bronto в автосалонах стоит порядка 1,5 млн рублей. Niva Sport, скорее всего, будет дороже на 100-150 тысяч рублей", — пояснил Максим Кадаков.
Lada Niva Sport была впервые представлена на пресс-конференции АвтоВАЗа в Москве. Новый внедорожник получил ряд обновлений, выделяющих его среди предшественников:
Интерьер новинки выполнен в спортивном стиле с использованием контрастных элементов. Сборкой модели займётся подразделение "Лада Спорт", которое специализируется на выпуске автомобилей с улучшенными характеристиками.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.