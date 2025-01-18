Lada Niva Sport 2025: сколько будет стоить новый внедорожник

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Внедорожник Lada Niva Sport, который планируют выпустить в 2025 году, станет новым представителем модельного ряда АвтоВАЗа. Как заявил главный редактор издания "За рулём" Максим Кадаков в интервью "Известиям", стоимость новинки составит около 1,6 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Maksim Sokolov (2015-11-02)

Прогноз цены

"Lada Niva Bronto в автосалонах стоит порядка 1,5 млн рублей. Niva Sport, скорее всего, будет дороже на 100-150 тысяч рублей", — пояснил Максим Кадаков.

Технические характеристики

Lada Niva Sport была впервые представлена на пресс-конференции АвтоВАЗа в Москве. Новый внедорожник получил ряд обновлений, выделяющих его среди предшественников:

Двигатель: 16-клапанный мотор мощностью 122 л. с., крутящий момент — 151 Нм при 5000 об/мин.

Трансмиссия: обновлённая механическая коробка передач с усиленными шестернями 5-й передачи, модернизированным картером сцепления и однорычажным приводом раздаточной коробки.

Подвеска и тормоза: спортивные настройки для улучшения управляемости.

Дизайн и сборка

Интерьер новинки выполнен в спортивном стиле с использованием контрастных элементов. Сборкой модели займётся подразделение "Лада Спорт", которое специализируется на выпуске автомобилей с улучшенными характеристиками.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.



