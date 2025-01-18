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Лёд с балкона повредил машину: как получить компенсацию

1:56
Авто

Снег и лед, падающие с крыш и балконов, представляют серьёзную угрозу для автомобилей, особенно в периоды резкого потепления после обильных снегопадов. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как минимизировать риски и правильно действовать в случае повреждения машины.

Сосульки на крыше дома
Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосульки на крыше дома

Что делать, если автомобиль пострадал

  1. Не трогайте автомобиль. Первое правило — не перемещать машину до фиксации всех повреждений. Сделайте фотографии, чтобы зафиксировать состояние автомобиля.
  2. Сообщите о происшествии. Вызовите полицию и экстренные службы для официальной регистрации инцидента.
  3. Соберите доказательства. Постарайтесь найти свидетелей, записать их контакты и попросить подтвердить вашу версию событий.
  4. Дождитесь сотрудников полиции. Убедитесь, что повреждения зафиксированы в протоколе.

Кто несёт ответственность

Полиция определяет, кто обязан убирать снег с крыши или балкона.

Это может быть:

  • Управляющая компания.
  • Владелец балкона.
  • Собственник здания.
  • Иногда причиной повреждений становятся незаконные конструкции, например, самодельные лоджии.

Как оценить ущерб

После получения постановления от полиции обратитесь в независимую оценочную компанию для расчёта стоимости ремонта. Этот документ понадобится для предъявления претензии виновнику. Если решить вопрос мирным путём не удастся, придётся обратиться в суд.

Как предотвратить повреждения

  • Осматривайте место парковки. Перед тем как оставить машину, проверьте, есть ли скопления снега или льда на крышах и балконах.
  • Отдавайте предпочтение крытым парковкам. Если автомобиль остаётся на длительное время, например, во время отпуска, это поможет избежать повреждений.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Относится к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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