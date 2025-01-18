Лёд с балкона повредил машину: как получить компенсацию

Снег и лед, падающие с крыш и балконов, представляют серьёзную угрозу для автомобилей, особенно в периоды резкого потепления после обильных снегопадов. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как минимизировать риски и правильно действовать в случае повреждения машины.
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Сосульки на крыше дома
Что делать, если автомобиль пострадал
Не трогайте автомобиль. Первое правило — не перемещать машину до фиксации всех повреждений. Сделайте фотографии, чтобы зафиксировать состояние автомобиля.
Сообщите о происшествии. Вызовите полицию и экстренные службы для официальной регистрации инцидента.
Соберите доказательства. Постарайтесь найти свидетелей, записать их контакты и попросить подтвердить вашу версию событий.
Дождитесь сотрудников полиции. Убедитесь, что повреждения зафиксированы в протоколе.
Кто несёт ответственность
Полиция определяет, кто обязан убирать снег с крыши или балкона.
Это может быть:
Управляющая компания.
Владелец балкона.
Собственник здания.
Иногда причиной повреждений становятся незаконные конструкции, например, самодельные лоджии.
Как оценить ущерб
После получения постановления от полиции обратитесь в независимую оценочную компанию для расчёта стоимости ремонта. Этот документ понадобится для предъявления претензии виновнику. Если решить вопрос мирным путём не удастся, придётся обратиться в суд.
Как предотвратить повреждения
Осматривайте место парковки. Перед тем как оставить машину, проверьте, есть ли скопления снега или льда на крышах и балконах.
Отдавайте предпочтение крытым парковкам. Если автомобиль остаётся на длительное время, например, во время отпуска, это поможет избежать повреждений.
Уточнения
Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Относится к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность.