Главные проблемы Infiniti FX/QX70: на что обратить внимание

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Infiniti FX, переименованный в 2013 году в QX70, — это премиальный среднеразмерный кроссовер с полным приводом и клиренсом 180-190 мм. Автоэксперты проанализировали особенности этой модели, которая выпускается с 2008 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 2017 Infiniti QX70

История и модификации

Модель дебютировала под названием FX. В 2011 году автомобиль прошёл рестайлинг, а в 2013 году был переименован в QX70 для соответствия новой системе наименования бренда. На российский рынок поступали версии как американской, так и европейской сборки с различными комплектациями.

Преимущества и недостатки

Достоинства:

Высокая надёжность.

Комфортный и эргономичный салон.

Прекрасная динамика и управляемость.

Недостатки:

Небольшой объём багажника.

Высокая стоимость запчастей.

Двигатели

Infiniti FX/QX70 предлагался с различными вариантами двигателей:

V6 (3.5 и 3.7 литра):

Мощность: 305-333 л. с.

Ресурс: до 400 тыс. км.

Проблемы: износ картонных прокладок масляных каналов после 120 тыс. км.

V8 (5.0 литра):

Мощность: 400-420 л. с.

Минусы: склонность к перегреву, растяжение цепи ГРМ, повышенный расход масла.

Дизель (3.0 литра):

Мощность: 238 л. с.

Особенности: дорогая эксплуатация, ресурс около 300 тыс. км.

Трансмиссия и полный привод

Infiniti FX/QX70 оснащён 7-ступенчатой АКП Jatco JR710E/JR711E с ресурсом более 300 тыс. км при замене масла каждые 20-30 тыс. км. Полный привод основан на многодисковой муфте, которая в обычных условиях передаёт весь крутящий момент на задние колёса, а при пробуксовке до 50% мощности идёт на переднюю ось.

Эксплуатационные особенности

Подвеска: надёжная, за исключением стоек стабилизатора (до 120 тыс. км).

Тормоза: диски на версиях с V6 склонны к перегреву.

Рулевая колонка: часто изнашиваются пластиковые шестерни.

Электроника: возможные проблемы с "блоком комфорта", датчиками и камерой заднего вида.

Безопасность

По результатам краш-теста Euro NCAP 2009 года, Infiniti FX получил 5 звёзд. Защита водителя и пассажира была оценена на 86% и 77% соответственно.

Вторичный рынок

Самыми популярными остаются версии FX37/QX70 с 3.7-литровым двигателем и АКП. Они обеспечивают оптимальное соотношение цены, надёжности и характеристик. Среди альтернативных моделей за аналогичную стоимость: BMW X3, Hyundai Santa Fe, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz GLK и Toyota RAV4.

Уточнения

Infiniti — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor.



