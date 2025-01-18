Главные проблемы Infiniti FX/QX70: на что обратить внимание

Infiniti FX, переименованный в 2013 году в QX70, — это премиальный среднеразмерный кроссовер с полным приводом и клиренсом 180-190 мм. Автоэксперты проанализировали особенности этой модели, которая выпускается с 2008 года.
Модель дебютировала под названием FX. В 2011 году автомобиль прошёл рестайлинг, а в 2013 году был переименован в QX70 для соответствия новой системе наименования бренда. На российский рынок поступали версии как американской, так и европейской сборки с различными комплектациями.
Infiniti FX/QX70 предлагался с различными вариантами двигателей:
Infiniti FX/QX70 оснащён 7-ступенчатой АКП Jatco JR710E/JR711E с ресурсом более 300 тыс. км при замене масла каждые 20-30 тыс. км. Полный привод основан на многодисковой муфте, которая в обычных условиях передаёт весь крутящий момент на задние колёса, а при пробуксовке до 50% мощности идёт на переднюю ось.
По результатам краш-теста Euro NCAP 2009 года, Infiniti FX получил 5 звёзд. Защита водителя и пассажира была оценена на 86% и 77% соответственно.
Самыми популярными остаются версии FX37/QX70 с 3.7-литровым двигателем и АКП. Они обеспечивают оптимальное соотношение цены, надёжности и характеристик. Среди альтернативных моделей за аналогичную стоимость: BMW X3, Hyundai Santa Fe, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz GLK и Toyota RAV4.
Infiniti — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.