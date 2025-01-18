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Главные проблемы Infiniti FX/QX70: на что обратить внимание

3:24
Авто

Infiniti FX, переименованный в 2013 году в QX70, — это премиальный среднеразмерный кроссовер с полным приводом и клиренсом 180-190 мм. Автоэксперты проанализировали особенности этой модели, которая выпускается с 2008 года.

2017 Infiniti QX70
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
2017 Infiniti QX70

История и модификации

Модель дебютировала под названием FX. В 2011 году автомобиль прошёл рестайлинг, а в 2013 году был переименован в QX70 для соответствия новой системе наименования бренда. На российский рынок поступали версии как американской, так и европейской сборки с различными комплектациями.

Преимущества и недостатки

Достоинства:

  • Высокая надёжность.
  • Комфортный и эргономичный салон.
  • Прекрасная динамика и управляемость.

Недостатки:

  • Небольшой объём багажника.
  • Высокая стоимость запчастей.

Двигатели

Infiniti FX/QX70 предлагался с различными вариантами двигателей:

V6 (3.5 и 3.7 литра):

  • Мощность: 305-333 л. с.
  • Ресурс: до 400 тыс. км.
  • Проблемы: износ картонных прокладок масляных каналов после 120 тыс. км.

V8 (5.0 литра):

  • Мощность: 400-420 л. с.
  • Минусы: склонность к перегреву, растяжение цепи ГРМ, повышенный расход масла.

Дизель (3.0 литра):

  • Мощность: 238 л. с.
  • Особенности: дорогая эксплуатация, ресурс около 300 тыс. км.

Трансмиссия и полный привод

Infiniti FX/QX70 оснащён 7-ступенчатой АКП Jatco JR710E/JR711E с ресурсом более 300 тыс. км при замене масла каждые 20-30 тыс. км. Полный привод основан на многодисковой муфте, которая в обычных условиях передаёт весь крутящий момент на задние колёса, а при пробуксовке до 50% мощности идёт на переднюю ось.

Эксплуатационные особенности

  • Подвеска: надёжная, за исключением стоек стабилизатора (до 120 тыс. км).
  • Тормоза: диски на версиях с V6 склонны к перегреву.
  • Рулевая колонка: часто изнашиваются пластиковые шестерни.
  • Электроника: возможные проблемы с "блоком комфорта", датчиками и камерой заднего вида.

Безопасность

По результатам краш-теста Euro NCAP 2009 года, Infiniti FX получил 5 звёзд. Защита водителя и пассажира была оценена на 86% и 77% соответственно.

Вторичный рынок

Самыми популярными остаются версии FX37/QX70 с 3.7-литровым двигателем и АКП. Они обеспечивают оптимальное соотношение цены, надёжности и характеристик. Среди альтернативных моделей за аналогичную стоимость: BMW X3, Hyundai Santa Fe, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz GLK и Toyota RAV4.

Уточнения

Infiniti — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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