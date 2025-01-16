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Новый Dodge Charger вызвал волну критики из-за отсутствия функции Line Lock

3:10
Авто

Электрический Dodge Charger стал первым в своём роде — это настоящий muscle car на электротяге, который уже протестировали американские журналисты. Однако, несмотря на свои впечатляющие характеристики, автомобиль лишён одной ключевой функции, которая считается практически неотъемлемой для подобных моделей.

Dodge Charger
Фото: hibridosyelectricos. com by Dodge, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Dodge Charger

Два мощных двигателя и впечатляющая автономность

Электрический Dodge Charger доступен в двух модификациях: с одним двигателем мощностью 496 л.с. и с двумя двигателями (по одному на каждую ось) общей мощностью 680 л.с. В последнем случае автомобиль оснащён системой полного привода с возможностью его отключения.

Батарея ёмкостью 100,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км для версии с 496 л.с. и около 420 км для более мощной модели. Зарядка поддерживает мощность до 350 кВт, что позволяет быстро пополнять заряд аккумулятора.

По данным производителя, Dodge Charger в максимальной конфигурации разгоняется до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Более того, автомобиль оснащён системой генерации звука, который, по заверениям Dodge, напоминает знаменитый рёв V8.

Что не так с электрическим muscle car?

Несмотря на все достоинства, Dodge Charger лишён одного из самых знаковых элементов американских muscle car — способности выполнять burnout (прокручивание задних колёс на месте). Журналисты MotorTrend выявили, что функция Line Lock, позволяющая блокировать передние тормоза и давать задним колёсам свободно вращаться, отсутствует в электрической версии.

Для поклонников muscle car это стало серьёзным недостатком, ведь способность "сжигать резину" является частью культурного наследия таких автомобилей, особенно в США. Тем не менее, Charger оснащён режимом Drift, который отключает передний двигатель, позволяя автомобилю дрифтовать на заднем моторе.

Реакция Dodge на критику

Компания Stellantis, владелец бренда Dodge, уже отреагировала на недовольства фанатов. Представитель подтвердил, что функция burnouts будет добавлена в ближайшее время. Однако точные сроки и детали внедрения этой функции пока не раскрываются.

Итог: стоит ли ждать?

Электрический Dodge Charger впечатляет своими характеристиками и сочетанием мощности с автономностью. Однако отсутствие важного элемента, столь характерного для muscle car, вызвало волну критики среди поклонников. Обещание компании добавить эту функцию в будущем даёт надежду, что Charger сможет вернуть себе признание среди фанатов американской автомобильной культуры.

На португальском: Primeiro muscle car elétrico: Dodge Charger gera polêmica entre fãs

Уточнения

Dodge Charger — автомобиль производства компании Dodge, принадлежащей концерну Chrysler Corporation.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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