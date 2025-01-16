Hyundai представил гибридную версию Santa Fe с мощностью 231 л.с.

Как новый Santa Fe Hybrid изменил подход Hyundai к кроссоверам

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Когда речь заходит о предыдущем поколении Hyundai Santa Fe, вспомнить его дизайн не так просто. Однако с появлением новой модели в 2024 году, которая выделяется ярким и запоминающимся внешним видом, ситуация изменилась. Помимо стандартной версии, Hyundai добавил в линейку гибридную модель, которая обещает стать отличным выбором для семейных поездок.

Фото: Car and Driver by Michael Simari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Hyundai Santa Fe

Гибридная система: экономия без потери практичности

Гибридный Hyundai Santa Fe оснащён 1,6-литровым турбированным двигателем в паре с электромотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность составляет 231 л.с., а крутящий момент — 271 Н·м. Это меньше, чем у стандартной версии, где 2,5-литровый турбомотор выдаёт 277 л.с. и 311 Н·м.

Разгон до 100 км/ч у гибридной модели занимает 7,8 секунды против 6,3 секунды у стандартной. Несмотря на это, гибрид выигрывает в плавности хода благодаря электрическому приводу и более мягкой работе трансмиссии.

Экономия топлива: в чём преимущества?

Гибридная версия значительно превосходит стандартную по экономичности. По данным EPA, Santa Fe Hybrid с полным приводом потребляет 35 миль на галлон (город) и 34 миль на галлон (шоссе), что заметно лучше стандартного варианта (20/28 миль на галлон). В реальных условиях тестирования гибрид показал расход 26 миль на галлон.

Комфорт и управление: преимущества для семей

Hyundai Santa Fe Hybrid сочетает плавность хода и комфорт. Его подвеска отлично справляется с неровностями дороги, обеспечивая комфорт для пассажиров.

Интерьер особенно радует в комплектации Calligraphy, где используются премиальные материалы, а передние сиденья отличаются высоким уровнем комфорта. Второй ряд представлен капитанскими креслами с электрорегулировкой, но на третьем ряду пространства для ног недостаточно. Также стоит отметить небольшое багажное отделение за третьим рядом.

В салоне предусмотрено множество зарядных портов, включая розетки на спинках передних сидений и в боковых панелях для третьего ряда. Центральная консоль предлагает дополнительные удобства, включая беспроводные зарядные площадки для смартфонов.

Цена и комплектации

Гибридный Hyundai Santa Fe начинается с комплектации SEL, стоимость которой составляет $39,175. Для сравнения, стандартная модель стартует с $35,675 в базовой комплектации SE. Однако для одинаковых уровней оснащения гибридная версия требует всего $1000 доплаты, что делает её доступным выбором.

Итог: для кого подходит гибрид?

Гибридный Hyundai Santa Fe идеально подойдёт для семейных поездок благодаря экономии топлива и высокому уровню комфорта. Несмотря на менее динамичный характер, эта модель привлекает тех, кто ценит практичность и эффективность.

Основные характеристики

Тип двигателя: 1,6-литровый турбомотор, электромотор, литий-ионный аккумулятор (1,0 кВт·ч, оценка C/D)

1,6-литровый турбомотор, электромотор, литий-ионный аккумулятор (1,0 кВт·ч, оценка C/D) Мощность: 231 л.с.

231 л.с. Крутящий момент: 271 Н·м

271 Н·м Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая

6-ступенчатая автоматическая Подвеска: стойки/многорычажная

стойки/многорычажная Габариты: длина — 190,2 дюйма, ширина — 74,8 дюйма, высота — 69,7 дюйма

длина — 190,2 дюйма, ширина — 74,8 дюйма, высота — 69,7 дюйма Объем багажника: 80/41/15 куб. футов за первым, вторым и третьим рядами

80/41/15 куб. футов за первым, вторым и третьим рядами Расход топлива: EPA — 34/35/34 миль на галлон

На португальском: Hyundai lança novo Santa Fe Hybrid com economia de 35 mpg na cidade

Уточнения

Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико.

