Hyundai представил гибридную версию Santa Fe с мощностью 231 л.с.

Когда речь заходит о предыдущем поколении Hyundai Santa Fe, вспомнить его дизайн не так просто. Однако с появлением новой модели в 2024 году, которая выделяется ярким и запоминающимся внешним видом, ситуация изменилась. Помимо стандартной версии, Hyundai добавил в линейку гибридную модель, которая обещает стать отличным выбором для семейных поездок.
Гибридный Hyundai Santa Fe оснащён 1,6-литровым турбированным двигателем в паре с электромотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность составляет 231 л.с., а крутящий момент — 271 Н·м. Это меньше, чем у стандартной версии, где 2,5-литровый турбомотор выдаёт 277 л.с. и 311 Н·м.
Разгон до 100 км/ч у гибридной модели занимает 7,8 секунды против 6,3 секунды у стандартной. Несмотря на это, гибрид выигрывает в плавности хода благодаря электрическому приводу и более мягкой работе трансмиссии.
Гибридная версия значительно превосходит стандартную по экономичности. По данным EPA, Santa Fe Hybrid с полным приводом потребляет 35 миль на галлон (город) и 34 миль на галлон (шоссе), что заметно лучше стандартного варианта (20/28 миль на галлон). В реальных условиях тестирования гибрид показал расход 26 миль на галлон.
Hyundai Santa Fe Hybrid сочетает плавность хода и комфорт. Его подвеска отлично справляется с неровностями дороги, обеспечивая комфорт для пассажиров.
Интерьер особенно радует в комплектации Calligraphy, где используются премиальные материалы, а передние сиденья отличаются высоким уровнем комфорта. Второй ряд представлен капитанскими креслами с электрорегулировкой, но на третьем ряду пространства для ног недостаточно. Также стоит отметить небольшое багажное отделение за третьим рядом.
В салоне предусмотрено множество зарядных портов, включая розетки на спинках передних сидений и в боковых панелях для третьего ряда. Центральная консоль предлагает дополнительные удобства, включая беспроводные зарядные площадки для смартфонов.
Гибридный Hyundai Santa Fe начинается с комплектации SEL, стоимость которой составляет $39,175. Для сравнения, стандартная модель стартует с $35,675 в базовой комплектации SE. Однако для одинаковых уровней оснащения гибридная версия требует всего $1000 доплаты, что делает её доступным выбором.
Гибридный Hyundai Santa Fe идеально подойдёт для семейных поездок благодаря экономии топлива и высокому уровню комфорта. Несмотря на менее динамичный характер, эта модель привлекает тех, кто ценит практичность и эффективность.
На португальском: Hyundai lança novo Santa Fe Hybrid com economia de 35 mpg na cidade
Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико.
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