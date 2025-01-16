Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поддерживает форму Человек-паук: раскрыт секрет интенсивных тренировок и питания Тома Холланда
Чем подкормить герань? Вы получите яркие цветы и отсутствие желтеющих листьев
Откройте для себя лучший велосипедный маршрут 2025 года в Сицилии
Тайны Древнего Египта: найдена мумия беременной девушки
Выяснилось, сколько россиян считают нынешнее время подходящим для взятия ипотеки
В Стамбуле выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем
Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить
Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей
Блефаропластика верхних век без операции: современные методики коррекции

Hyundai представил гибридную версию Santa Fe с мощностью 231 л.с.

Как новый Santa Fe Hybrid изменил подход Hyundai к кроссоверам
4:28
Авто

Когда речь заходит о предыдущем поколении Hyundai Santa Fe, вспомнить его дизайн не так просто. Однако с появлением новой модели в 2024 году, которая выделяется ярким и запоминающимся внешним видом, ситуация изменилась. Помимо стандартной версии, Hyundai добавил в линейку гибридную модель, которая обещает стать отличным выбором для семейных поездок.

Hyundai Santa Fe
Фото: Car and Driver by Michael Simari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

Гибридная система: экономия без потери практичности

Гибридный Hyundai Santa Fe оснащён 1,6-литровым турбированным двигателем в паре с электромотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность составляет 231 л.с., а крутящий момент — 271 Н·м. Это меньше, чем у стандартной версии, где 2,5-литровый турбомотор выдаёт 277 л.с. и 311 Н·м.

Разгон до 100 км/ч у гибридной модели занимает 7,8 секунды против 6,3 секунды у стандартной. Несмотря на это, гибрид выигрывает в плавности хода благодаря электрическому приводу и более мягкой работе трансмиссии.

Экономия топлива: в чём преимущества?

Гибридная версия значительно превосходит стандартную по экономичности. По данным EPA, Santa Fe Hybrid с полным приводом потребляет 35 миль на галлон (город) и 34 миль на галлон (шоссе), что заметно лучше стандартного варианта (20/28 миль на галлон). В реальных условиях тестирования гибрид показал расход 26 миль на галлон.

Комфорт и управление: преимущества для семей

Hyundai Santa Fe Hybrid сочетает плавность хода и комфорт. Его подвеска отлично справляется с неровностями дороги, обеспечивая комфорт для пассажиров.

Интерьер особенно радует в комплектации Calligraphy, где используются премиальные материалы, а передние сиденья отличаются высоким уровнем комфорта. Второй ряд представлен капитанскими креслами с электрорегулировкой, но на третьем ряду пространства для ног недостаточно. Также стоит отметить небольшое багажное отделение за третьим рядом.

В салоне предусмотрено множество зарядных портов, включая розетки на спинках передних сидений и в боковых панелях для третьего ряда. Центральная консоль предлагает дополнительные удобства, включая беспроводные зарядные площадки для смартфонов.

Цена и комплектации

Гибридный Hyundai Santa Fe начинается с комплектации SEL, стоимость которой составляет $39,175. Для сравнения, стандартная модель стартует с $35,675 в базовой комплектации SE. Однако для одинаковых уровней оснащения гибридная версия требует всего $1000 доплаты, что делает её доступным выбором.

Итог: для кого подходит гибрид?

Гибридный Hyundai Santa Fe идеально подойдёт для семейных поездок благодаря экономии топлива и высокому уровню комфорта. Несмотря на менее динамичный характер, эта модель привлекает тех, кто ценит практичность и эффективность.

Основные характеристики

  • Тип двигателя: 1,6-литровый турбомотор, электромотор, литий-ионный аккумулятор (1,0 кВт·ч, оценка C/D)
  • Мощность: 231 л.с.
  • Крутящий момент: 271 Н·м
  • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая
  • Подвеска: стойки/многорычажная
  • Габариты: длина — 190,2 дюйма, ширина — 74,8 дюйма, высота — 69,7 дюйма
  • Объем багажника: 80/41/15 куб. футов за первым, вторым и третьим рядами
  • Расход топлива: EPA — 34/35/34 миль на галлон

На португальском: Hyundai lança novo Santa Fe Hybrid com economia de 35 mpg na cidade

Уточнения

Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Последние материалы
Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
Новый Dodge Charger вызвал волну критики из-за отсутствия функции Line Lock
Гормональный живот: как распознать и справиться с проблемой
Ботфорты снова в моде: 7 способов выглядеть элегантно в трендовой обуви
Горячая вода или холодная? Вы всегда ошибались при варке пельменей
Как распознать двустороннее зеркало в гостинице: 5 простых способов
57-летняя тренер поделилась секретами молодости и здоровья
Молдавия готова оспаривать долговые требования Газпрома
Хамовники, Арбат и другие: где в Москве продаётся самое дорогое жильё
Эти специи укрепляют иммунитет и борются с воспалениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.