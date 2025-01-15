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Новый гибрид Mazda CX-50: сможет ли он конкурировать с RAV4 и CR-V?

3:13
Авто

Mazda CX-50 Hybrid 2025 года: стильный кроссовер с улучшенной экономией топлива и динамикой вождения. Может ли он потеснить лидеров сегмента?

Mazda CX-50 Hybrid 2025 года
Фото: Mazda is licensed under public domain
Mazda CX-50 Hybrid 2025 года

Гибрид CX-50 оснащен сердцем гибрида RAV4, но Mazda предлагает несколько вещей, которые вы не найдете больше нигде

Основные моменты:

  • Долгожданный гибрид: Mazda CX-50 2025 года теперь доступен в гибридной версии. Это первый шаг компании в борьбе за рынок, который доминируют Toyota RAV4 и Honda CR-V.
  • Производительность: Новый гибрид оснащён 219-сильным двигателем и способен разгоняться от 0 до 60 миль/ч за 7,6 секунды.
  • Экономия топлива: Показатели расхода топлива составляют 39/37 миль на галлон в городе/на шоссе, что делает его более экономичным, чем стандартные версии CX-50.
  • Безопасность: CX-50 Hybrid 2025 года получил высшую оценку безопасности IIHS Top Safety Pick+, превосходя CR-V и RAV4.

Преимущества Mazda CX-50 Hybrid

  1. Динамика управления:
    CX-50 Hybrid показывает лучшие результаты на извилистых дорогах и в тестах на управляемость («восьмерка»), чем его конкуренты. Это делает вождение более увлекательным.

  2. Экономия топлива:
    Новый гибрид увеличивает общий запас хода до 551 мили, значительно превосходя негибридные версии.

  3. Дизайн и безопасность:
    Mazda отличается стильным внешним видом, который сочетает спортивность с премиальным качеством. Также автомобиль превосходит конкурентов по результатам тестов безопасности.

Недостатки:

  • Ограниченное пространство:
    Гибрид CX-50 теряет 2 дюйма пространства для ног сзади и имеет меньший багажник, чем CR-V Hybrid и RAV4 Hybrid.

  • Технологические упущения:
    В отличие от топовых комплектаций негибридных версий, гибридная Mazda не оснащена системой камеры с обзором 360 градусов или полностью цифровой приборной панелью.

Технические характеристики Mazda CX-50 Hybrid Premium Plus 2025 года:

  • Цена: от $41,470
  • Мощность: 219 л.с.
  • Разгон 0–60 миль/ч: 7,6 сек.
  • Экономия топлива: 39/37 миль на галлон (город/шоссе)
  • Запас хода: 551 миля
  • Рейтинг безопасности: IIHS Top Safety Pick+

Итог:

Mazda CX-50 Hybrid предлагает сочетание стиля, спортивного вождения и экономии топлива, что может привлечь покупателей, не заинтересованных в CR-V или RAV4. Однако из-за ограниченного внутреннего пространства и некоторых технологических упущений вряд ли он станет серьёзной угрозой для лидеров сегмента.

Уточнения

Mazda CX-90 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый японской автомобильной компанией Mazda с 2023 года.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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