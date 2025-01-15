Новый гибрид Mazda CX-50: сможет ли он конкурировать с RAV4 и CR-V?

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Mazda CX-50 Hybrid 2025 года: стильный кроссовер с улучшенной экономией топлива и динамикой вождения. Может ли он потеснить лидеров сегмента?

Фото: Mazda is licensed under public domain Mazda CX-50 Hybrid 2025 года

Гибрид CX-50 оснащен сердцем гибрида RAV4, но Mazda предлагает несколько вещей, которые вы не найдете больше нигде

Основные моменты:

Долгожданный гибрид: Mazda CX-50 2025 года теперь доступен в гибридной версии. Это первый шаг компании в борьбе за рынок, который доминируют Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Mazda CX-50 2025 года теперь доступен в гибридной версии. Это первый шаг компании в борьбе за рынок, который доминируют Toyota RAV4 и Honda CR-V. Производительность: Новый гибрид оснащён 219-сильным двигателем и способен разгоняться от 0 до 60 миль/ч за 7,6 секунды.

Новый гибрид оснащён 219-сильным двигателем и способен разгоняться от 0 до 60 миль/ч за 7,6 секунды. Экономия топлива: Показатели расхода топлива составляют 39/37 миль на галлон в городе/на шоссе, что делает его более экономичным, чем стандартные версии CX-50.

Показатели расхода топлива составляют 39/37 миль на галлон в городе/на шоссе, что делает его более экономичным, чем стандартные версии CX-50. Безопасность: CX-50 Hybrid 2025 года получил высшую оценку безопасности IIHS Top Safety Pick+, превосходя CR-V и RAV4.

Преимущества Mazda CX-50 Hybrid

Динамика управления:

CX-50 Hybrid показывает лучшие результаты на извилистых дорогах и в тестах на управляемость («восьмерка»), чем его конкуренты. Это делает вождение более увлекательным. Экономия топлива:

Новый гибрид увеличивает общий запас хода до 551 мили, значительно превосходя негибридные версии. Дизайн и безопасность:

Mazda отличается стильным внешним видом, который сочетает спортивность с премиальным качеством. Также автомобиль превосходит конкурентов по результатам тестов безопасности.

Недостатки:

Ограниченное пространство:

Гибрид CX-50 теряет 2 дюйма пространства для ног сзади и имеет меньший багажник, чем CR-V Hybrid и RAV4 Hybrid.

Технологические упущения:

В отличие от топовых комплектаций негибридных версий, гибридная Mazda не оснащена системой камеры с обзором 360 градусов или полностью цифровой приборной панелью.

Технические характеристики Mazda CX-50 Hybrid Premium Plus 2025 года:

Цена: от $41,470

от $41,470 Мощность: 219 л.с.

219 л.с. Разгон 0–60 миль/ч: 7,6 сек.

7,6 сек. Экономия топлива: 39/37 миль на галлон (город/шоссе)

39/37 миль на галлон (город/шоссе) Запас хода: 551 миля

551 миля Рейтинг безопасности: IIHS Top Safety Pick+

Итог:

Mazda CX-50 Hybrid предлагает сочетание стиля, спортивного вождения и экономии топлива, что может привлечь покупателей, не заинтересованных в CR-V или RAV4. Однако из-за ограниченного внутреннего пространства и некоторых технологических упущений вряд ли он станет серьёзной угрозой для лидеров сегмента.

Уточнения

Mazda CX-90 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый японской автомобильной компанией Mazda с 2023 года.

