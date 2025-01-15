Резкое торможение в гололед: один приём, который сохранит контроль

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Зима становится настоящим испытанием для водителей: скользкая дорога, резкие маневры и непредсказуемые заносы требуют максимальной концентрации. Какие угрозы подстерегают автовладельцев и как с ними справиться, рассказал Дмитрий Попов, сообщает "За рулем".

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Три главных риска зимнего вождения

Попадание в занос.

Для автомобилей с передним приводом выход из заноса требует особой техники. Как объясняет Попов, важно прибавить газ, увеличив обороты двигателя, чтобы "вытянуть" машину, словно игрушечную на веревке.

Для заднего привода методика противоположная: уберите ногу с газа, чтобы задние колеса начали тормозить двигателем, и стабилизировали автомобиль. Руль при этом нужно направлять по линии движения. Боковой снос передней оси на поворотах.

Здесь важен точный расчет. "Снижайте скорость и поворачивайте руль в сторону сноса, чтобы минимизировать угол между направлением колес и центробежной силой", — рекомендует Попов. Это позволит избежать потери контроля над автомобилем. Блокировка колес.

Современные машины оснащены антиблокировочной системой (АБС), которая помогает сохранить управляемость при резком торможении. Однако если АБС вдруг перестанет работать, действует иной алгоритм: резко нажмите на тормоз, затем плавно отпускайте педаль до восстановления вращения колес.

Зима требует подготовки

Попов подчеркивает, что понимание этих техник может спасти не только ваш автомобиль, но и жизнь. Зимние дороги требуют от водителей четких действий, знаний особенностей своего авто и постоянного внимания.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

