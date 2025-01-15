Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыболовный туризм зимой — какие рыбы клюют и где лучше ловить
Простые в уходе растения, которые сделают ваш дом стильным и уютным
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Блогер Сергей Косенко отреагировал на новость о своём заочном аресте
Витамины или маркетинг? Вся правда о магазинных соках
Рост цен на говядину связывают с удорожанием кормов и логистики
Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале

Три лучших внедорожника для российских дорог

2:11
Авто

Внедорожники пользуются популярностью у россиян благодаря своей универсальности и проходимости. Автоэксперт Александр Коротков назвал три лучших модели, которые подходят для различных условий эксплуатации.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

1. Lada Niva — непревзойдённый лидер среди бюджетных внедорожников

  • Цена: от 1 млн рублей.
  • Характеристики: 1,7-литровый двигатель, мощность 80 л.с., механическая коробка передач.
  • Преимущества:
    • Простота конструкции обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.
    • Лёгкость в ремонте и доступность запчастей.
    • Отлично справляется с грязью, снегом и плохими дорогами.

Lada Niva идеально подходит для охотников, рыбаков и всех, кто ищет надёжного помощника для бездорожья.

2. УАЗ Патриот — универсальный выбор

  • Цена: от 1,7 млн рублей.
  • Характеристики: 2,7-литровый двигатель, мощность 150 л.с., полный привод.
  • Преимущества:
    • Просторный салон, удобный для путешествий или перевозки крупногабаритных грузов.
    • Возможность установки дополнительного оборудования.
    • Высокая проходимость и углы въезда/съезда.

УАЗ Патриот — это надёжный выбор для повседневной работы, активного отдыха и экспедиций.

3. Oting Paladin — современный рамный внедорожник

  • Цена: от 3,2 млн рублей.
  • Характеристики: 2,0-литровый двигатель, мощность 218 л.с., автоматическая коробка передач.
  • Преимущества:
    • Рамная конструкция для высокой прочности и устойчивости.
    • Просторный салон с современным оборудованием.
    • Отличная проходимость в условиях бездорожья.

Oting Paladin станет отличным выбором для тех, кто ищет автомобиль, сочетающий японское качество, универсальность и комфорт для семейных путешествий и каждодневной эксплуатации.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской
Шоу-бизнес
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Последние материалы
Рыболовный туризм зимой — какие рыбы клюют и где лучше ловить
Простые в уходе растения, которые сделают ваш дом стильным и уютным
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Блогер Сергей Косенко отреагировал на новость о своём заочном аресте
Витамины или маркетинг? Вся правда о магазинных соках
Рост цен на говядину связывают с удорожанием кормов и логистики
Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы
Три лучших внедорожника для российских дорог
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.