Три лучших внедорожника для российских дорог

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Внедорожники пользуются популярностью у россиян благодаря своей универсальности и проходимости. Автоэксперт Александр Коротков назвал три лучших модели, которые подходят для различных условий эксплуатации.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

1. Lada Niva — непревзойдённый лидер среди бюджетных внедорожников

Цена: от 1 млн рублей.

от 1 млн рублей. Характеристики: 1,7-литровый двигатель, мощность 80 л.с., механическая коробка передач.

1,7-литровый двигатель, мощность 80 л.с., механическая коробка передач. Преимущества: Простота конструкции обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Лёгкость в ремонте и доступность запчастей. Отлично справляется с грязью, снегом и плохими дорогами.



Lada Niva идеально подходит для охотников, рыбаков и всех, кто ищет надёжного помощника для бездорожья.

2. УАЗ Патриот — универсальный выбор

Цена: от 1,7 млн рублей.

от 1,7 млн рублей. Характеристики: 2,7-литровый двигатель, мощность 150 л.с., полный привод.

2,7-литровый двигатель, мощность 150 л.с., полный привод. Преимущества: Просторный салон, удобный для путешествий или перевозки крупногабаритных грузов. Возможность установки дополнительного оборудования. Высокая проходимость и углы въезда/съезда.



УАЗ Патриот — это надёжный выбор для повседневной работы, активного отдыха и экспедиций.

3. Oting Paladin — современный рамный внедорожник

Цена: от 3,2 млн рублей.

от 3,2 млн рублей. Характеристики: 2,0-литровый двигатель, мощность 218 л.с., автоматическая коробка передач.

2,0-литровый двигатель, мощность 218 л.с., автоматическая коробка передач. Преимущества: Рамная конструкция для высокой прочности и устойчивости. Просторный салон с современным оборудованием. Отличная проходимость в условиях бездорожья.



Oting Paladin станет отличным выбором для тех, кто ищет автомобиль, сочетающий японское качество, универсальность и комфорт для семейных путешествий и каждодневной эксплуатации.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

