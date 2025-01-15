Три лучших внедорожника для российских дорог

Внедорожники пользуются популярностью у россиян благодаря своей универсальности и проходимости. Автоэксперт Александр Коротков назвал три лучших модели, которые подходят для различных условий эксплуатации.
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel
1. Lada Niva — непревзойдённый лидер среди бюджетных внедорожников
Цена: от 1 млн рублей.
Характеристики: 1,7-литровый двигатель, мощность 80 л.с., механическая коробка передач.
Преимущества:
Простота конструкции обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.
Лёгкость в ремонте и доступность запчастей.
Отлично справляется с грязью, снегом и плохими дорогами.
Lada Niva идеально подходит для охотников, рыбаков и всех, кто ищет надёжного помощника для бездорожья.
2. УАЗ Патриот — универсальный выбор
Цена: от 1,7 млн рублей.
Характеристики: 2,7-литровый двигатель, мощность 150 л.с., полный привод.
Преимущества:
Просторный салон, удобный для путешествий или перевозки крупногабаритных грузов.
Возможность установки дополнительного оборудования.
Высокая проходимость и углы въезда/съезда.
УАЗ Патриот — это надёжный выбор для повседневной работы, активного отдыха и экспедиций.
3. Oting Paladin — современный рамный внедорожник
Цена: от 3,2 млн рублей.
Характеристики: 2,0-литровый двигатель, мощность 218 л.с., автоматическая коробка передач.
Преимущества:
Рамная конструкция для высокой прочности и устойчивости.
Просторный салон с современным оборудованием.
Отличная проходимость в условиях бездорожья.
Oting Paladin станет отличным выбором для тех, кто ищет автомобиль, сочетающий японское качество, универсальность и комфорт для семейных путешествий и каждодневной эксплуатации.
Уточнения
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.