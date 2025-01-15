Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер
В Россию поступает партия обновлённых Toyota RAV4 2025 модельного года. Стоимость кроссовера в комплектации Elite Plus начинается от 5,7 млн рублей.
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota RAV4 2026
Основные характеристики Toyota RAV4 2025 Elite Plus:
- Двигатель: 2,5-литровый гибридный агрегат мощностью 222 л.с.
- Привод: полный
- Трансмиссия: автоматическая
- Мультимедиа: 10,5-дюймовый экран с улучшенной навигацией
Дополнительно:
- беспроводная зарядка для смартфонов
- кожаный салон
- электрорегулировка и подогрев передних сидений
- светодиодные фары
- панорамная крыша
- двухзонный климат-контроль
- система безопасности Toyota Safety Sense 2.5
Данный гибридный кроссовер сочетает мощность и экономичность, предлагая современные технологии и комфорт для водителя и пассажиров.
Уточнения
Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.