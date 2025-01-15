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Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер

Авто

В Россию поступает партия обновлённых Toyota RAV4 2025 модельного года. Стоимость кроссовера в комплектации Elite Plus начинается от 5,7 млн рублей.

Toyota RAV4 2026
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota RAV4 2026

Основные характеристики Toyota RAV4 2025 Elite Plus:

  • Двигатель: 2,5-литровый гибридный агрегат мощностью 222 л.с.
  • Привод: полный
  • Трансмиссия: автоматическая
  • Мультимедиа: 10,5-дюймовый экран с улучшенной навигацией

Дополнительно:

  • беспроводная зарядка для смартфонов
  • кожаный салон
  • электрорегулировка и подогрев передних сидений
  • светодиодные фары
  • панорамная крыша
  • двухзонный климат-контроль
  • система безопасности Toyota Safety Sense 2.5

Данный гибридный кроссовер сочетает мощность и экономичность, предлагая современные технологии и комфорт для водителя и пассажиров.

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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