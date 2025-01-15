Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер

В Россию поступает партия обновлённых Toyota RAV4 2025 модельного года. Стоимость кроссовера в комплектации Elite Plus начинается от 5,7 млн рублей.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota RAV4 2026

Основные характеристики Toyota RAV4 2025 Elite Plus:

Двигатель: 2,5-литровый гибридный агрегат мощностью 222 л.с.

2,5-литровый гибридный агрегат мощностью 222 л.с. Привод: полный

полный Трансмиссия: автоматическая

автоматическая Мультимедиа: 10,5-дюймовый экран с улучшенной навигацией

Дополнительно:

беспроводная зарядка для смартфонов

кожаный салон

электрорегулировка и подогрев передних сидений

светодиодные фары

панорамная крыша

двухзонный климат-контроль

система безопасности Toyota Safety Sense 2.5

Данный гибридный кроссовер сочетает мощность и экономичность, предлагая современные технологии и комфорт для водителя и пассажиров.

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году.

