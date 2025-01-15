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Как выбрать подержанный автомобиль, который принесёт прибыль

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Авто

В 2025 году некоторые редкие автомобили могут значительно вырасти в цене, предоставляя владельцам возможность выгодно их продать. Согласно экспертам, определённые модели, особенно из 1990-х годов, становятся всё более востребованными среди коллекционеров и энтузиастов.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Alfa Romeo 147 GTA

Эта модель представляет собой трёхдверный хэтчбек с 3,2-литровым V6 двигателем мощностью 250 л.с. В своё время автомобиль выделялся динамикой: разгон до 100 км/ч за 6,3 секунды и максимальная скорость 246 км/ч. На российском рынке такие экземпляры редки, но их стоимость может достигать 9 миллионов форинтов (около 2 миллионов рублей).

Range Rover (1994–2000)

Модель P38 Range Rover, популярная в 1990-х годах, сейчас становится объектом интереса коллекционеров. В Великобритании цены на такие автомобили варьируются от 440 000 до 6 600 000 форинтов (примерно от 100 000 до 1 500 000 рублей), в зависимости от состояния и пробега.

Ford Puma (1997–2002)

Компактное купе с 1,7-литровым двигателем мощностью 125 л.с. Благодаря лёгкому кузову и спортивной управляемости, эта модель становится всё более ценной. В Европе цены на хорошо сохранившиеся экземпляры могут достигать 2 200 000 форинтов (около 500 000 рублей).

Audi TT Mk1 (1998–2006)

Первое поколение Audi TT привлекает своим дизайном и качеством сборки. Особенно ценятся версии с 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 225 л.с. Стоимость таких автомобилей в хорошем состоянии может достигать 3 300 000 форинтов (около 750 000 рублей).

Toyota MR2 Mk3 (1999–2007)

Лёгкий родстер с центральным расположением двигателя и задним приводом. Благодаря надёжности и удовольствию от вождения, эта модель становится всё более популярной среди коллекционеров. Цены на такие автомобили могут достигать 3 740 000 форинтов (около 850 000 рублей).

Инвестирование в эти модели может быть выгодным, учитывая растущий интерес к автомобилям 1990-х и начала 2000-х годов. Однако перед покупкой рекомендуется тщательно оценить состояние автомобиля и его историю обслуживания.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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