3000 рублей за отсутствие знака: кого коснётся новый штраф

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ЛДПР выступила с инициативой значительно увеличить штрафы для водителей тихоходных автомобилей, не оборудованных специальным опознавательным знаком. Как сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект партии, сумма штрафа может вырасти в шесть раз — с 500 рублей до 3 000 рублей.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная камера

Кто такие тихоходы

К категории тихоходных автомобилей относятся транспортные средства, скорость которых не превышает 30 км/ч.

Аргументы в пользу инициативы

Депутат ЛДПР Иван Сухарев, отметил, что автомобилисты часто сталкиваются с проблемой: сложно понять, относится ли медленно движущийся транспорт к тихоходам, обгон которых может привести к штрафу, или это нарушитель, который не установил необходимый знак.

По словам депутата, отсутствие такого знака становится причиной серьёзных ДТП. Кроме того, многие водители несправедливо штрафуются за обгон машин, которые не классифицируются как тихоходные.

Сухарев считает, что текущие штрафы в 500 рублей недостаточны для предотвращения нарушений. Повышение суммы до 3 000 рублей должно стать эффективным средством решения этой проблемы.

Возможные изменения

Если законопроект будет принят, автомобилисты получат чёткие сигналы о классификации транспортных средств на дорогах. Это снизит количество недоразумений и аварийных ситуаций, связанных с обгоном медленно движущихся авто.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



