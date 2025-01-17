Газ вместо бензина: сколько денег можно сэкономить и что мешает

Несмотря на значительную разницу в цене между газомоторным топливом и бензином, доля автомобилей, работающих на газе, в России остаётся крайне низкой. В чём причина и какие перспективы ожидают этот рынок?
Газомоторное топливо дешевле бензина АИ-92 на 30-50%, что делает его привлекательным вариантом для владельцев авто. Однако экономия на топливе не всегда перекрывает затраты на переоборудование машины и недостаток инфраструктуры. По данным генерального директора маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергея Терешкина, использование газомоторного топлива в России напрямую зависит от государственных субсидий и поддержки отрасли.
Сегодня газомоторное топливо используется примерно в 5% автопарка страны. Конкретные цифры:
Эти данные демонстрируют низкий уровень использования газа, несмотря на его преимущества.
По заявлению вице-премьера России Александра Новака, к 2035 году потребление газомоторного топлива в стране должно вырасти почти в девять раз — с 1,73 млрд кубометров в 2022 году до 15,4 млрд кубометров. Для этого государство развивает инфраструктуру и субсидирует переоборудование автомобилей на газовое оборудование.
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