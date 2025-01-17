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Газ вместо бензина: сколько денег можно сэкономить и что мешает

2:14
Авто

Несмотря на значительную разницу в цене между газомоторным топливом и бензином, доля автомобилей, работающих на газе, в России остаётся крайне низкой. В чём причина и какие перспективы ожидают этот рынок?

автомобиль на газу
Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
автомобиль на газу

Почему газовое топливо так выгодно

Газомоторное топливо дешевле бензина АИ-92 на 30-50%, что делает его привлекательным вариантом для владельцев авто. Однако экономия на топливе не всегда перекрывает затраты на переоборудование машины и недостаток инфраструктуры. По данным генерального директора маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергея Терешкина, использование газомоторного топлива в России напрямую зависит от государственных субсидий и поддержки отрасли.

Доля газомоторного топлива в автопарке России

Сегодня газомоторное топливо используется примерно в 5% автопарка страны. Конкретные цифры:

  • Сжиженный углеводородный газ (СУГ): около 3 млн автомобилей.
  • Компримированный природный газ (КПГ): 285 тысяч автомобилей (0,5% от общего количества).
  • Сжиженный природный газ (СПГ): менее 3 тысяч автомобилей (менее 0,1%).

Эти данные демонстрируют низкий уровень использования газа, несмотря на его преимущества.

Перспективы роста

По заявлению вице-премьера России Александра Новака, к 2035 году потребление газомоторного топлива в стране должно вырасти почти в девять раз — с 1,73 млрд кубометров в 2022 году до 15,4 млрд кубометров. Для этого государство развивает инфраструктуру и субсидирует переоборудование автомобилей на газовое оборудование.

Что тормозит развитие

  • Высокая стоимость установки газобаллонного оборудования.
  • Нехватка заправочных станций в регионах.
  • Низкий уровень информированности водителей о выгодах использования газа.
  • Зависимость рынка от господдержки.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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