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Что делать, если дорожная разметка скрыта под снегом

1:43
Авто

Зимнее вождение — это не только умение управлять автомобилем на скользких дорогах, но и соблюдение определённых правил, адаптированных под сложные погодные условия. Эксперты рассказали о главных нюансах зимнего движения.

Чистота номерных знаков

Грязные номерные таблички — одна из самых частых проблем зимнего сезона. Даже если вы начинаете поездку с чистыми номерами, слякоть и грязь на дорогах могут сделать их нечитаемыми всего за несколько часов. Это нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.

Чтобы избежать проблем, регулярно очищайте номера. Во время остановок или заправок используйте салфетку или щётку для быстрой чистки табличек.

Разметка под снегом

Зимой дорожная разметка часто скрывается под слоем снега, поэтому основное внимание следует уделять дорожным знакам. Никогда не полагайтесь на предположения о границах полос — держитесь на безопасной дистанции от других автомобилей и будьте особенно внимательны при перестроении.

Ухудшение видимости

Снежные бури, туман и другие зимние явления могут серьёзно ухудшить видимость на дороге.

Вот несколько советов:

  • Фары включены всегда. Даже при остановке не выключайте свет, чтобы вас могли заметить пешеходы и другие водители.
  • Избегайте манёвров. Обгоны, резкие повороты и остановки на обочине становятся особенно опасными, когда видимость снижена.
  • Снизьте скорость. Это простое правило поможет вам лучше контролировать автомобиль в экстремальных условиях.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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