Что делать, если дорожная разметка скрыта под снегом

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимнее вождение — это не только умение управлять автомобилем на скользких дорогах, но и соблюдение определённых правил, адаптированных под сложные погодные условия. Эксперты рассказали о главных нюансах зимнего движения.

Чистота номерных знаков

Грязные номерные таблички — одна из самых частых проблем зимнего сезона. Даже если вы начинаете поездку с чистыми номерами, слякоть и грязь на дорогах могут сделать их нечитаемыми всего за несколько часов. Это нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.

Чтобы избежать проблем, регулярно очищайте номера. Во время остановок или заправок используйте салфетку или щётку для быстрой чистки табличек.

Разметка под снегом

Зимой дорожная разметка часто скрывается под слоем снега, поэтому основное внимание следует уделять дорожным знакам. Никогда не полагайтесь на предположения о границах полос — держитесь на безопасной дистанции от других автомобилей и будьте особенно внимательны при перестроении.

Ухудшение видимости

Снежные бури, туман и другие зимние явления могут серьёзно ухудшить видимость на дороге.

Вот несколько советов: