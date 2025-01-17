Цены на покрышки растут: стоит ли торопиться с покупкой

Хотя за окном в России ещё зима, многие автолюбители уже задумываются о покупке летних шин. Однако последние данные маркетингового агентства НАПИ свидетельствуют, что стоимость летнего комплекта заметно выросла. С ноября по декабрь прошлого года цены на такие покрышки увеличились на 16,9%.
Не только летняя резина стала дороже. Зимние покрышки также подорожали, но менее ощутимо — в среднем на 9,2%. Например, в декабре прошлого года зимние шины можно было купить за 9,5 тысяч рублей, тогда как в ноябре их цена составляла около 8,9 тысяч рублей.
На удорожание шин влияет сразу несколько факторов:
Если говорить о летней резине, в декабре прошлого года её стоимость в среднем составляла 10,5 тысяч рублей за комплект. Для сравнения, в ноябре она стоила 8,9 тысяч рублей. Интересно, что в декабре 2023 года цены на летние шины были ещё выше — около 11,1 тысячи рублей за комплект.
Рези́на — эластичный материал, получаемый вулканизацией натурального или синтетических каучука — смешиванием с вулканизирующим веществом (обычно серой или органическими пероксидами) с последующим нагревом.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.