Цены на покрышки растут: стоит ли торопиться с покупкой

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Хотя за окном в России ещё зима, многие автолюбители уже задумываются о покупке летних шин. Однако последние данные маркетингового агентства НАПИ свидетельствуют, что стоимость летнего комплекта заметно выросла. С ноября по декабрь прошлого года цены на такие покрышки увеличились на 16,9%.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Подорожание зимних шин

Не только летняя резина стала дороже. Зимние покрышки также подорожали, но менее ощутимо — в среднем на 9,2%. Например, в декабре прошлого года зимние шины можно было купить за 9,5 тысяч рублей, тогда как в ноябре их цена составляла около 8,9 тысяч рублей.

Причины роста цен

На удорожание шин влияет сразу несколько факторов:

Колебания курса рубля. В ноябре рубль ослаб относительно иностранных валют, что увеличило стоимость импортных товаров.

Изменения в логистике. Усложнённые транспортные схемы увеличили расходы на доставку.

Рост спроса. Автолюбители начинают готовиться к весенне-летнему сезону заранее, что также влияет на динамику цен.

Сравнение цен

Если говорить о летней резине, в декабре прошлого года её стоимость в среднем составляла 10,5 тысяч рублей за комплект. Для сравнения, в ноябре она стоила 8,9 тысяч рублей. Интересно, что в декабре 2023 года цены на летние шины были ещё выше — около 11,1 тысячи рублей за комплект.

Уточнения

Рези́на — эластичный материал, получаемый вулканизацией натурального или синтетических каучука — смешиванием с вулканизирующим веществом (обычно серой или органическими пероксидами) с последующим нагревом.



