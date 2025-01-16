Лёд с крыши испортил машину? Как правильно оформить претензию

С наступлением зимы водители часто сталкиваются с угрозой снега и сосулек, падающих с крыш зданий. Это не только повреждает кузов автомобиля, но и доставляет владельцу массу хлопот. Важно знать, как действовать в таких ситуациях, чтобы минимизировать последствия и получить компенсацию за ущерб.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Первый шаг: фиксируйте место происшествия

Если автомобиль пострадал от упавшего снега или льда, первым делом сделайте фото. Зафиксируйте:

Повреждения автомобиля.

Адрес здания и номер дома.

Крышу, с которой упал снег или лед.

Номерной знак машины.

Эти снимки понадобятся для обращения в соответствующие службы и при подготовке претензии.

Кого вызывать: полиция или ГАИ

Как отмечает руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысый, вызывать сотрудников ГАИ в таких случаях не нужно. Это не дорожно-транспортное происшествие. Вместо этого звоните в полицию. Они оформят акт, который станет важным доказательством при решении вопроса компенсации.

Кто виноват в случившемся

Ответственность за содержание крыши несёт управляющая компания, городские службы или владелец здания. Определить виновника помогает полиция. Затем можно обращаться к ответственным лицам с претензией.

Как составить претензию

Опишите происшествие, указав дату, время и место.

Приложите подтверждающие документы:

Фотографии повреждений.

Акт полиции.

Отчёт эксперта с оценкой ущерба.

Укажите сумму компенсации и контактные данные.

Претензию нужно направить виновнику. Если вопрос не решится мирным путём, есть возможность подать иск в суд.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

