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Что спасёт российский автопром в 2025 году

2:56
Авто

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Анатолий Калицев, поделился прогнозами на 2025 год, касающимися российского автомобильного рынка. Главный вопрос — сможет ли рынок повторить рекордные показатели 2024 года?

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Основные вызовы 2025 года

По словам Анатолия Калицева, ключевые сложности останутся неизменными:

  • Санкции. Несмотря на адаптацию рынка, ограничения продолжают тормозить его развитие.
  • Высокая ключевая ставка. Первая половина года пройдет под знаком дорогих кредитов. Смягчение ситуации возможно только во втором полугодии, если инфляция снизится до целевых уровней.

Эксперт также подчеркнул, что производителям предстоит привыкать к повышенному утилизационному сбору, который серьезно повлияет на ценообразование.

Перезапуск локального производства

Калицев отметил, что надежды на перезапуск локальных автозаводов сохраняются, однако массовый выход автомобилей местной сборки ожидается не раньше второго полугодия.

  • Первое полугодие. Пройдет тяжело из-за высокой стоимости автомобилей и адаптации клиентов к новым ценам.
  • Второе полугодие. Снижение ключевой ставки и фактор отложенного спроса могут подстегнуть продажи.
  • К концу года возможен рост продаж, особенно если локальные производители смогут предложить конкурентоспособные модели.

Ожидаемый итог: рынок может выйти из "красной зоны" и достигнуть 1,4 млн проданных автомобилей.

Сокращение параллельного импорта и реструктуризация рынка

В 2025 году доля параллельного импорта, по словам Калицева, сократится до 5% и будет сосредоточена на премиум-сегменте. Эксперт прогнозирует снижение числа автокомпаний в России:

  • Некоторые бренды сократят объемы поставок.
  • Другие — покинут рынок из-за удорожания импорта.

Электромобили: стагнация без поддержки

Сегмент электромобилей не покажет значительного роста. Утилизационный сбор, введенный с 1 января 2025 года, сделает "электрички" местного производства немного доступнее, но их популярность останется на уровне 1-1,5% рынка. Для существенного роста, по мнению Калицева, нужна серьезная государственная программа поддержки.

Рынок автомобилей с пробегом

Вторичный рынок в 2025 году ожидает небольшое снижение. Часть сделок вернется в формат "клиент-клиент", а крупные платформы по продаже б/у автомобилей только начинают набирать обороты. Прорывов в этом сегменте ждать пока не стоит.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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