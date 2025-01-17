Что спасёт российский автопром в 2025 году

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Анатолий Калицев, поделился прогнозами на 2025 год, касающимися российского автомобильного рынка. Главный вопрос — сможет ли рынок повторить рекордные показатели 2024 года?
По словам Анатолия Калицева, ключевые сложности останутся неизменными:
Эксперт также подчеркнул, что производителям предстоит привыкать к повышенному утилизационному сбору, который серьезно повлияет на ценообразование.
Калицев отметил, что надежды на перезапуск локальных автозаводов сохраняются, однако массовый выход автомобилей местной сборки ожидается не раньше второго полугодия.
Ожидаемый итог: рынок может выйти из "красной зоны" и достигнуть 1,4 млн проданных автомобилей.
В 2025 году доля параллельного импорта, по словам Калицева, сократится до 5% и будет сосредоточена на премиум-сегменте. Эксперт прогнозирует снижение числа автокомпаний в России:
Сегмент электромобилей не покажет значительного роста. Утилизационный сбор, введенный с 1 января 2025 года, сделает "электрички" местного производства немного доступнее, но их популярность останется на уровне 1-1,5% рынка. Для существенного роста, по мнению Калицева, нужна серьезная государственная программа поддержки.
Вторичный рынок в 2025 году ожидает небольшое снижение. Часть сделок вернется в формат "клиент-клиент", а крупные платформы по продаже б/у автомобилей только начинают набирать обороты. Прорывов в этом сегменте ждать пока не стоит.
Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.
В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.