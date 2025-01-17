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Зимние морозы и топливо: АИ-92 или АИ-95 — что выбрать

2:33
Авто

Зимой автомобильные узлы, особенно двигатель, сталкиваются с повышенными нагрузками из-за низких температур. В это время опытные водители нередко переходят с топлива АИ-95 на АИ-92, считая, что это облегчает работу мотора. Но действительно ли такой подход оправдан? Попробуем разобраться, как свойства АИ-92 влияют на двигатель в условиях морозов.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Рекомендации автопроизводителей

Производители автомобилей проектируют двигатели так, чтобы они могли работать на топливе разных марок. Например, если в рекомендациях указан АИ-95, то допустимо использование и АИ-92. Ситуация аналогична для топлива АИ-98/АИ-95: первая марка допустима, а вторая предпочтительна.

Придерживаться рекомендаций важно, чтобы избежать риска повреждений двигателя. Особенно это актуально зимой, когда топливо играет ключевую роль в стабильной работе системы.

Почему зимой двигатель работает сложнее

В холодное время года мотор испытывает повышенные нагрузки из-за низких температур. Одно из самых сложных испытаний для двигателя — это холодный пуск. В таких условиях важны химические свойства топлива, которые влияют на воспламенение и сгорание.

АИ-92 vs. АИ-95 зимой: в чем разница

На первый взгляд, высокооктановый АИ-95 выглядит более подходящим благодаря минимальной детонации и более стабильной работе при высоких температурах. Но зимой ситуация меняется.

  • В АИ-95 содержится больше спиртов и эфиров, которые добавляют для увеличения октанового числа. Эти присадки затрудняют воспламенение топлива при низких температурах.
  • АИ-92, напротив, содержит меньше спиртов и эфиров. Это делает его более "легким" в воспламенении. Зимой такое топливо быстрее сгорает в цилиндрах, облегчая холодный пуск и снижая нагрузку на двигатель.

Риски детонации зимой

При низких температурах вероятность детонации из-за топлива с меньшим октановым числом практически отсутствует. Это делает АИ-92 предпочтительным для зимы: он улучшает работу двигателя и дополнительно снижает затраты благодаря своей более низкой стоимости.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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