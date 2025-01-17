Зимняя ловушка для водителей: что скрывают сугробы

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова поделилась важными рекомендациями по эксплуатации автомобилей зимой. Одной из главных тем её интервью для "Российской газеты" стали риски, связанные с парковкой в сугробах. В российских зимних условиях эти проблемы актуальны для многих автовладельцев.
При работе двигателя на холостых оборотах в глубоком снегу выхлопные газы могут скапливаться под автомобилем, что представляет опасность для жизни. Чтобы этого избежать, важно очищать зону вокруг выпускной трубы и под машиной.
В мороз стояночный тормоз может примерзнуть, особенно если на тормозных механизмах есть лед или снег. Это может заблокировать колёса, затруднив движение.
Накопившиеся лед и снег в колесных арках или дисках ухудшают управляемость, мешают повороту передних колёс и могут вызывать вибрации при движении.
Зимой снег часто содержит соль и химические реагенты, которые ускоряют коррозию металлических частей автомобиля. Если не проводить регулярную мойку, кузов может пострадать.
Глубокий снег может затруднить выезд с места парковки. Попытки выбраться за счёт резкого увеличения оборотов двигателя могут повредить трансмиссию.
Под сугробами могут скрываться ямы, бетонные блоки, металлические предметы и другие опасности, которые способны нанести серьёзные повреждения автомобилю.
Юлия Трушкова рекомендует:
Забота о мелочах и внимательное отношение к состоянию автомобиля помогут избежать неприятностей и продлить срок его службы.
Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
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