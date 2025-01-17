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Зимняя ловушка для водителей: что скрывают сугробы

2:18
Авто

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова поделилась важными рекомендациями по эксплуатации автомобилей зимой. Одной из главных тем её интервью для "Российской газеты" стали риски, связанные с парковкой в сугробах. В российских зимних условиях эти проблемы актуальны для многих автовладельцев.

Машина под снегом
Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина под снегом

Чем опасна парковка в сугробах

Скопление выхлопных газов

При работе двигателя на холостых оборотах в глубоком снегу выхлопные газы могут скапливаться под автомобилем, что представляет опасность для жизни. Чтобы этого избежать, важно очищать зону вокруг выпускной трубы и под машиной.

Замерзание стояночного тормоза

В мороз стояночный тормоз может примерзнуть, особенно если на тормозных механизмах есть лед или снег. Это может заблокировать колёса, затруднив движение.

Снег в колесных арках

Накопившиеся лед и снег в колесных арках или дисках ухудшают управляемость, мешают повороту передних колёс и могут вызывать вибрации при движении.

Коррозия кузова

Зимой снег часто содержит соль и химические реагенты, которые ускоряют коррозию металлических частей автомобиля. Если не проводить регулярную мойку, кузов может пострадать.

Риск застревания

Глубокий снег может затруднить выезд с места парковки. Попытки выбраться за счёт резкого увеличения оборотов двигателя могут повредить трансмиссию.

Скрытые препятствия

Под сугробами могут скрываться ямы, бетонные блоки, металлические предметы и другие опасности, которые способны нанести серьёзные повреждения автомобилю.

Как избежать проблем

Юлия Трушкова рекомендует:

  • Осматривать место парковки перед остановкой автомобиля, чтобы исключить скрытые препятствия.
  • Очищать снег вокруг критических зон, включая выпускную трубу и колесные арки.
  • Регулярно мыть автомобиль и использовать антикоррозийные средства, чтобы защитить кузов от реагентов и соли.

Забота о мелочах и внимательное отношение к состоянию автомобиля помогут избежать неприятностей и продлить срок его службы.

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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