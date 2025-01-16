8 критериев для оценки проходимости вашего автомобиля

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8 параметров, которые помогут предсказать проходимость внедорожника

Проходимость автомобиля можно оценить, даже не садясь за руль. Для этого нужно обратить внимание на ключевые характеристики. Инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин делится советами, как определить, готов ли автомобиль к бездорожью.

1. Полный привод

Наличие полного привода — важный, но не единственный фактор. Современные противобуксовочные системы позволяют моноприводным автомобилям справляться с грязью и снегом лучше, чем раньше. Однако на сложном бездорожье полный привод остаётся незаменимым.

2. Шины

Заводские шины часто оснащены дорожным протектором, который плохо справляется с грязью. Для внедорожников важны:

Прочная боковина, устойчивая к повреждениям.

Высокий профиль, позволяющий регулировать давление.

Зимой предпочтительны шипованные шины.

3. Геометрическая проходимость

Это ключевой параметр, включающий:

Клиренс. Для внедорожников оптимален дорожный просвет 210-220 мм.

Для внедорожников оптимален дорожный просвет 210-220 мм. Колёсная база. Короткая база лучше для преодоления рельефных препятствий.

Короткая база лучше для преодоления рельефных препятствий. Свесы. Длинные свесы из хрупкого материала легко повредить. Практичнее короткие и упругие пластиковые детали.

Длинные свесы из хрупкого материала легко повредить. Практичнее короткие и упругие пластиковые детали. Габариты. Компактные автомобили, такие как Niva Legend, маневреннее в лесу, чем крупные, например, УАЗ Patriot.

4. Масса автомобиля

Лёгкие машины, такие как Suzuki Jimny, меньше проваливаются в мягкий грунт или снег. Тяжёлые внедорожники, например, Nissan Patrol, могут застрять там, где проедут более лёгкие модели.

5. Ровное днище

Чем больше деталей свисает под днищем, тем выше вероятность их повредить. Особенно уязвимы амортизаторы, тяги и глушители. Низко расположенные пластиковые элементы требуют дополнительной защиты.

6. Защита двигателя и агрегатов

Заводская защита не всегда устанавливается на всех моделях. Если её нет, лучше приобрести отдельно. Она защитит мотор и важные узлы не только на бездорожье, но и при случайных повреждениях на асфальте.

7. Буксировочные скобы

Проверьте, где они расположены и как крепятся. Не путайте их с транспортировочными креплениями: использование последних может привести к повреждению кузова.

8. Подача воздуха в двигатель

Расположение воздухозаборника определяет, какую глубину брода может преодолеть автомобиль. У внедорожников он обычно находится под капотом или в крыле, что позволяет преодолевать воду до определённого уровня. У легковых машин воздухозаборник может быть расположен гораздо ниже, что ограничивает возможности.

Заключение

Проходимость внедорожника зависит не только от его характеристик, но и от мастерства водителя. Даже самый подготовленный автомобиль будет бесполезен без опыта и понимания принципов вождения на сложной местности.

Уточнения

Внедоро́жник - автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

