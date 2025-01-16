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Новый тренд: как шопинг-молы стали автосалонами

3:05
Авто

Почему в Китае автомобили продают в торговых центрах

В Китае шопинг давно превратился в нечто большее, чем просто покупка товаров. Торговые центры становятся местом для встреч, отдыха и эмоций. Здесь можно найти всё - от одежды до гаджетов, а теперь и автомобили. Такой формат продаж делает покупку машины более доступной и привлекательной. Вот почему эта идея может вдохновить и другие страны.

Торговый центр
Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Торговый центр

Как продают автомобили в Китае

Китайские бренды нашли оригинальные способы привлечения внимания к своим автомобилям, включая их в повседневный ритм жизни покупателей.

  • Aito/Seres и гаджеты. Машины выставляются рядом с ноутбуками и телефонами. Пока вы выбираете технику, вам предлагают посмотреть автомобиль и рассказывают о его инновациях. Даже если вы не планировали покупку, идея остаётся в голове.

  • Nio и кофейни. Шоурумы Nio напоминают Apple Store с белоснежным интерьером и лаундж-зонами. Здесь можно выпить кофе, зарядить ноутбук и узнать о технологии быстрой замены аккумуляторов.

  • Tesla и премиум. Бутики Tesla располагаются рядом с люксовыми брендами одежды. Это привлекает аудиторию, которая ценит стиль и статус.

  • Genesis и искусство. Премиальный бренд Hyundai интегрируется в пространства, близкие к культуре и искусству, создавая эмоциональную связь с посетителями.

Чем это отличается от привычных автосалонов

В Китае продажа автомобилей перестала быть формальной процедурой. Здесь всё подчинено созданию опыта: посетитель чувствует себя желанным гостем, получает удовольствие от посещения и уносит с собой впечатления. Это касается не только тест-драйвов, но и атмосферы шоурума, где можно провести время с комфортом.

Онлайн-продажи и стримы

Китай лидирует в интеграции цифровых технологий в автомобильный рынок. Стримеры активно продают машины через прямые эфиры, подробно рассказывая об их характеристиках. Онлайн-заказ автомобиля в Китае стал обычным делом, тогда как в других странах покупатели всё ещё предпочитают посещать автосалоны.

Почему нам это нужно

Интеграция автомобильных шоурумов в торговые центры делает машины ближе к покупателю. Пока в России и других странах машины по-прежнему продаются через стандартные автосалоны, китайский опыт показывает, что автомобили можно предложить совершенно иначе. Такой подход объединяет шопинг, отдых и покупку авто, создавая уникальный клиентский опыт.

Заключение

Продажа автомобилей в торговых центрах — это не только маркетинговый ход, но и способ адаптироваться к меняющимся запросам потребителей. Китайский опыт показывает, что такая стратегия работает, делая процесс покупки эмоциональным и удобным.

Уточнения

Tesla "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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