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Зимние испытания электрокаров: кто оказался лучшим

3:22
Авто

Самые зимостойкие электрокары: Xiaomi побеждает Tesla в морозах

Китайские автомобильные журналисты провели зимние испытания электромобилей, чтобы выяснить, какие модели лучше всего справляются с низкими температурами. Тесты проходили в условиях от -12 до -23 градусов Цельсия, что, конечно, не Оймякон с его -67 °C, но достаточно для проверки зимостойкости. Среди участников оказались Xiaomi SU7 Max, Zeekr 001, Nio ET5T и Tesla Model S. Результаты удивили даже экспертов.

Критерии испытаний

Электромобили оценивались по четырём ключевым параметрам:

  • Дальность хода. Сколько километров машина может проехать на одном заряде.
  • Энергоэффективность. Расход энергии на 100 км пути.
  • Скорость зарядки. Время, необходимое для зарядки от 5% до 90%.
  • Время нагрева. Сколько минут нужно кондиционеру, чтобы нагреть салон до комфортных +25 °C.

Для тестов использовали комфортный режим с включённым кондиционером, два человека в салоне и зимние шины.

Победитель — Xiaomi SU7 Max

Xiaomi SU7 Max показал выдающиеся результаты в большинстве категорий:

  • Дальность хода. 434 км на одном заряде — на 60 км больше, чем у Zeekr 001, и значительно больше, чем у Tesla Model S (менее 300 км).
  • Энергоэффективность. 24,8 кВт·ч на 100 км — самый низкий показатель среди участников.
  • Скорость зарядки. Всего 33 минуты для зарядки от 5% до 90%. Tesla Model S для того же потребовала на 19 минут больше.

Результаты других участников

  • Zeekr 001. Второе место по дальности хода (374 км) и скорости зарядки (36 минут). Однако время нагрева салона оказалось слабым местом — 25 минут с -9 °C до +25 °C.
  • Tesla Model S. Отличное время нагрева салона, но низкая дальность хода и долгий процесс зарядки — 52 минуты.
  • Nio ET5T. Показатели близки к Tesla, но зарядка заняла рекордно долгое время — 1 час 39 минут.

Что значат эти результаты

Xiaomi SU7 Max - лидер для зимних условий благодаря большому запасу хода и экономичности. Zeekr 001 и Tesla Model S уступают ему, особенно в длительных поездках. Nio ET5T, хоть и показал средние результаты, проигрывает конкурентам в скорости зарядки.

Заключение

Зимние испытания доказали, что современные электрокары успешно адаптируются к холоду. Xiaomi SU7 Max выделился как лучший выбор для дальних поездок в зимних условиях, обогнав даже популярные модели Tesla. Китайские производители продолжают улучшать технологии, делая электромобили более надёжными и универсальными.

Уточнения

Tesla "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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