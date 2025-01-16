Зимние испытания электрокаров: кто оказался лучшим

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Самые зимостойкие электрокары: Xiaomi побеждает Tesla в морозах

Китайские автомобильные журналисты провели зимние испытания электромобилей, чтобы выяснить, какие модели лучше всего справляются с низкими температурами. Тесты проходили в условиях от -12 до -23 градусов Цельсия, что, конечно, не Оймякон с его -67 °C, но достаточно для проверки зимостойкости. Среди участников оказались Xiaomi SU7 Max, Zeekr 001, Nio ET5T и Tesla Model S. Результаты удивили даже экспертов.

Критерии испытаний

Электромобили оценивались по четырём ключевым параметрам:

Дальность хода. Сколько километров машина может проехать на одном заряде.

Сколько километров машина может проехать на одном заряде. Энергоэффективность. Расход энергии на 100 км пути.

Расход энергии на 100 км пути. Скорость зарядки. Время, необходимое для зарядки от 5% до 90%.

Время, необходимое для зарядки от 5% до 90%. Время нагрева. Сколько минут нужно кондиционеру, чтобы нагреть салон до комфортных +25 °C.

Для тестов использовали комфортный режим с включённым кондиционером, два человека в салоне и зимние шины.

Победитель — Xiaomi SU7 Max

Xiaomi SU7 Max показал выдающиеся результаты в большинстве категорий:

Дальность хода. 434 км на одном заряде — на 60 км больше, чем у Zeekr 001, и значительно больше, чем у Tesla Model S (менее 300 км).

434 км на одном заряде — на 60 км больше, чем у Zeekr 001, и значительно больше, чем у Tesla Model S (менее 300 км). Энергоэффективность. 24,8 кВт·ч на 100 км — самый низкий показатель среди участников.

24,8 кВт·ч на 100 км — самый низкий показатель среди участников. Скорость зарядки. Всего 33 минуты для зарядки от 5% до 90%. Tesla Model S для того же потребовала на 19 минут больше.

Результаты других участников

Zeekr 001. Второе место по дальности хода (374 км) и скорости зарядки (36 минут). Однако время нагрева салона оказалось слабым местом — 25 минут с -9 °C до +25 °C.

Второе место по дальности хода (374 км) и скорости зарядки (36 минут). Однако время нагрева салона оказалось слабым местом — 25 минут с -9 °C до +25 °C. Tesla Model S. Отличное время нагрева салона, но низкая дальность хода и долгий процесс зарядки — 52 минуты.

Отличное время нагрева салона, но низкая дальность хода и долгий процесс зарядки — 52 минуты. Nio ET5T. Показатели близки к Tesla, но зарядка заняла рекордно долгое время — 1 час 39 минут.

Что значат эти результаты

Xiaomi SU7 Max - лидер для зимних условий благодаря большому запасу хода и экономичности. Zeekr 001 и Tesla Model S уступают ему, особенно в длительных поездках. Nio ET5T, хоть и показал средние результаты, проигрывает конкурентам в скорости зарядки.

Заключение

Зимние испытания доказали, что современные электрокары успешно адаптируются к холоду. Xiaomi SU7 Max выделился как лучший выбор для дальних поездок в зимних условиях, обогнав даже популярные модели Tesla. Китайские производители продолжают улучшать технологии, делая электромобили более надёжными и универсальными.

Уточнения

Tesla "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.



