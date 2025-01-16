Зимние испытания электрокаров: кто оказался лучшим

Китайские автомобильные журналисты провели зимние испытания электромобилей, чтобы выяснить, какие модели лучше всего справляются с низкими температурами. Тесты проходили в условиях от -12 до -23 градусов Цельсия, что, конечно, не Оймякон с его -67 °C, но достаточно для проверки зимостойкости. Среди участников оказались Xiaomi SU7 Max, Zeekr 001, Nio ET5T и Tesla Model S. Результаты удивили даже экспертов.
Электромобили оценивались по четырём ключевым параметрам:
Для тестов использовали комфортный режим с включённым кондиционером, два человека в салоне и зимние шины.
Победитель — Xiaomi SU7 Max
Xiaomi SU7 Max показал выдающиеся результаты в большинстве категорий:
Xiaomi SU7 Max - лидер для зимних условий благодаря большому запасу хода и экономичности. Zeekr 001 и Tesla Model S уступают ему, особенно в длительных поездках. Nio ET5T, хоть и показал средние результаты, проигрывает конкурентам в скорости зарядки.
Зимние испытания доказали, что современные электрокары успешно адаптируются к холоду. Xiaomi SU7 Max выделился как лучший выбор для дальних поездок в зимних условиях, обогнав даже популярные модели Tesla. Китайские производители продолжают улучшать технологии, делая электромобили более надёжными и универсальными.
Tesla "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.