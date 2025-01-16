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Конец механики: как Volkswagen объяснил своё решение

2:28
Авто

"Механика" уходит в прошлое: Volkswagen отказывается от ручной коробки передач

Volkswagen, один из крупнейших автомобильных производителей, принял решение отказаться от выпуска автомобилей с ручной коробкой передач. Это событие вызывает смешанные чувства: одни автолюбители радуются, другие — глубоко разочарованы.

Volkswagen Tiguan L
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Tiguan L

Кому будет не хватать механики

Для большинства современных водителей автоматическая коробка передач давно стала нормой. Роботы, вариаторы и классические "автоматы" удобны в пробках и избавляют от необходимости задумываться о переключениях. Однако ручная коробка передач символизировала нечто большее, чем просто способ управления автомобилем.

Для энтузиастов механика была олицетворением удовольствия от вождения, искусства, требующего мастерства. Освоение ручной коробки напоминало обучение игре на музыкальном инструменте — умение, которое выделяло водителя из толпы. Отказ от механики воспринимается как утрата выбора и забвение целой эпохи.

Продажи растут, но механики больше не будет

Несколько лет назад Volkswagen заявил, что спрос на автомобили с механической коробкой падает. Но в 2024 году ситуация изменилась: продажи Golf GTI с механикой в США выросли на 49%, а ещё более мощного Golf R - на 30%. В результате машины с ручной коробкой составили 41% продаж GTI и 52% Golf R.

Тем не менее, Volkswagen не изменил своего решения. Даже рост популярности механики не стал причиной для её сохранения.

Почему отказались от механики

Volkswagen объяснил своё решение сложностями с адаптацией автомобилей с ручной коробкой к требованиям экологических стандартов Euro VII. Эти нормы оказываются слишком строгими для автомобилей с механикой, и их настройка стала экономически невыгодной.

Заключение

Отказ от ручной коробки передач - это конец целой эпохи в автомобильной истории. Для одних это шаг в сторону удобства и прогресса, для других — потеря настоящего искусства управления автомобилем. Но современные экологические требования диктуют свои правила, и автопроизводители вынуждены им подчиняться.

Уточнения

Volkswagen - немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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