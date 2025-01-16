Самый большой кроссовер Volkswagen для Китая обновился

Volkswagen Talagon, крупнейший кроссовер бренда, выпускаемый только для китайского рынка, получил обновление. Эта модель, длина которой превышает 5 метров, дебютировала в 2021 году и уже успела пройти фейслифтинг. Рассказываем, какие изменения принёс рестайлинг.
Обновлённый дизайн
Что касается интерьера, информации пока нет — все подробности станут известны только после официальной премьеры.
Новый двигатель
Talagon получил 2-литровый двигатель мощностью 268 лошадиных сил. Для сравнения, текущая модель оснащается моторами на 186 и 220 сил. Однако пока неизвестно, останутся ли они доступны для обновлённой версии.
Ранее кроссовер также предлагался с 2,5-литровым V6, но в новой линейке этот мотор отсутствует.
Основные технические характеристики
Это говорит о том, что управляемость Talagon соответствует стандартам бренда, несмотря на его размеры.
Сравнение с Teramont
Talagon технически схож с Volkswagen Teramont, но производится на разных заводах. Talagon собирается на предприятии Volkswagen и FAW, а Teramont выпускается в партнёрстве с SAIC.
Заключение
Обновлённый Talagon сохранил статус самого крупного кроссовера Volkswagen для Китая и стал ещё более современным. Новый двигатель и изменения во внешности делают модель интересной для поклонников бренда, хотя окончательная информация станет доступна только после премьеры.
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