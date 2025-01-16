Самый большой кроссовер Volkswagen для Китая обновился

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Самый большой Volkswagen обновили: что изменилось в Talagon

Volkswagen Talagon, крупнейший кроссовер бренда, выпускаемый только для китайского рынка, получил обновление. Эта модель, длина которой превышает 5 метров, дебютировала в 2021 году и уже успела пройти фейслифтинг. Рассказываем, какие изменения принёс рестайлинг.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Обновлённый дизайн

Внешний вид автомобиля стал более современным: передние фары теперь соединяет светодиодная полоса, а задние фонари вытянуты в одну линию на всю ширину кузова.

Решётка радиатора получила новую форму и увеличенные размеры.

Появилась спортивная версия R с уникальной отделкой.

Что касается интерьера, информации пока нет — все подробности станут известны только после официальной премьеры.

Новый двигатель

Talagon получил 2-литровый двигатель мощностью 268 лошадиных сил. Для сравнения, текущая модель оснащается моторами на 186 и 220 сил. Однако пока неизвестно, останутся ли они доступны для обновлённой версии.

Ранее кроссовер также предлагался с 2,5-литровым V6, но в новой линейке этот мотор отсутствует.

Основные технические характеристики

Коробка передач — 7-ступенчатый роботизированный автомат.

Доступны версии с передним и полным приводом.

Варианты компоновки салона — 6 или 7 мест.

Платформа MQB, которая используется во многих моделях концерна Volkswagen.

Это говорит о том, что управляемость Talagon соответствует стандартам бренда, несмотря на его размеры.

Сравнение с Teramont

Talagon технически схож с Volkswagen Teramont, но производится на разных заводах. Talagon собирается на предприятии Volkswagen и FAW, а Teramont выпускается в партнёрстве с SAIC.

Заключение

Обновлённый Talagon сохранил статус самого крупного кроссовера Volkswagen для Китая и стал ещё более современным. Новый двигатель и изменения во внешности делают модель интересной для поклонников бренда, хотя окончательная информация станет доступна только после премьеры.

Уточнения

Volkswagen - немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

