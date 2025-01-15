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Утилизация автомобиля: как снять с учёта без лишних хлопот

3:54
Авто

Когда автомобиль выходит из строя и не поддаётся восстановлению, он превращается в обузу. В таком случае проще всего сдать его на утилизацию. Однако что нужно для этого сделать, чтобы процесс прошёл правильно? Как и где утилизировать машину, чтобы избежать проблем с законом и не платить транспортный налог? В этой статье мы расскажем, как правильно утилизировать старый автомобиль.

Ржавый автомобиль
Фото: flickr.com by www.Pixel.la, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ржавый автомобиль

Что такое утилизация автомобиля

Утилизация автомобиля требуется в следующих случаях:

  • Автомобиль стар, не подлежит ремонту и восстановлению, а его продажа невозможна.
  • Транспортное средство после ДТП невозможно восстановить.

Автомобили, подлежащие утилизации, являются опасными отходами I-IV класса и требуют специализированной переработки. Поэтому процесс утилизации может осуществлять только организация с лицензией Росприроднадзора, которая имеет право работать с таким типом отходов.

Где утилизировать старую машину

Для того, чтобы сдать автомобиль в утиль, нужно обратиться в специализированную компанию. Эти фирмы должны иметь лицензию на переработку опасных отходов. Важно попросить у компании подтверждающие документы и проверить их подлинность через реестр Росприроднадзора или портал Госуслуг. Это гарантирует, что организация может предоставить все необходимые документы для снятия автомобиля с учёта.

Как утилизировать машину бесплатно

Многие компании предлагают бесплатную утилизацию легковых автомобилей, а иногда даже платят владельцам за машину. Причина в том, что компании извлекают прибыль из переработки металла, из которого состоит автомобиль. Но если машина требует специализированной техники для транспортировки, это может обойтись владельцу дороже. Чтобы утилизировать автомобиль бесплатно, лучше выбрать компанию поближе к месту его нахождения.

Документы для утилизации автомобиля

Для утилизации автомобиля необходимо предоставить несколько документов:

  1. Паспорт собственника или доверенность от собственника.
  2. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
  3. Паспорт транспортного средства (ПТС).

Кроме того, потребуется указать дополнительные данные, такие как VIN-номер, марка и год выпуска автомобиля, номер двигателя и кузова. После того как документы будут проверены, составляется договор и акт утилизации.

Как снять с учёта утилизированный автомобиль

После сдачи машины в утиль её необходимо снять с учёта в ГИБДД. Для этого потребуется заявление, свидетельство об утилизации, СТС и ПТС. Можно подать заявление через портал Госуслуг, а затем приехать в ГИБДД с оригиналами документов. После этого вы получите подтверждение снятия автомобиля с учёта, и вам не придётся платить транспортный налог.

Важные моменты при утилизации автомобиля

  • Утилизация может быть осуществлена только собственником или его представителем с доверенностью.
  • Машина должна быть с документами (СТС и ПТС).
  • Организация по утилизации должна иметь лицензию.
  • Утилизация старой машины не требует уплаты утильсбора, так как этот налог уже был уплачен при ввозе или производстве автомобиля.

Заключение

Утилизация старого автомобиля — это не просто избавление от ненужного транспорта, но и важный шаг в сохранении экологии и правильном соблюдении законодательства. Сдавая машину на переработку, убедитесь, что вы выбрали лицензиированную организацию и подготовили все необходимые документы. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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