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Швейцарский электрокар с открытой крышей: всё, что нужно знать о Spider

2:54
Авто

Швейцарская компания Micro Mobility Systems AG представила новую концепцию своего популярного электрического автомобиля Microlino — Spider. Эта модель отличается открытым дизайном и предназначена для использования в жилых районах, гольф-клубах и отелях. Spider стал четвёртым в линейке Microlino, следуя за моделями Original, Lite и Spiaggina.

Spider
Фото: microlino is licensed under public domain
Spider

Новая концепция: стиль, простота и практичность

В отличие от предыдущих моделей с фронтальной загрузкой, вдохновлённых культовой BMW Isetta 1950-х годов, Microlino Spider получил полностью открытую конструкцию. Передняя дверь была заменена боковым доступом, а крыша полностью срезана. По словам компании, это сделано для привлечения американской аудитории, где электромобили-пузырьки могут стать альтернативой гольф-карам.

Вим Аутобер, председатель компании, отметил:

«Spider создан для 95% поездок, когда вы просто едете на работу или по делам. Он является антитезой огромным электрическим пикапам».

Характеристики Spider

Хотя Micro пока не раскрывает все характеристики, известно, что они будут схожи с оригинальным Microlino, адаптированным под американские стандарты:

  • Мощность двигателя: 12,4 кВт.
  • Батарея: до 15 кВт·ч.
  • Скорость: до 56 км/ч (35 миль/ч), что делает его подходящим для дорог с ограничением скорости.
  • Класс транспорта: в США Spider будет классифицирован как NEV (Neighborhood Electric Vehicle) или LSV (Low-Speed Vehicle).

Для тех, кто предпочитает закрытые варианты, будет доступен съёмный тент из холста, оставляющий боковые стороны открытыми для лёгкого доступа.

Дизайн: сочетание современности и ретро

Spider сочетает в себе элегантность и практичность:

  • Интерьер: холодные синий и белый цвета с деревянными акцентами на рулевом колесе и порогах.
  • Экстерьер: переходящие оттенки синего, зелёного и фиолетового, которые меняются в зависимости от освещения.
  • Конструкция создаёт ощущение лёгкости и стиля, напоминающее гольф-кары.

Перспективы на американском и европейском рынках

Microlino Spider ориентирован на рынок США, где он может заменить гольф-кары для перемещения по кварталам и закрытым территориям. В Европе, где Microlino уже классифицируется как транспортные средства L6e или L7e, Spider будет предлагаться через существующую дилерскую сеть Micro.

Компания активно ищет партнёров среди дилеров, лизинговых компаний и предпринимателей для вывода модели на рынок.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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