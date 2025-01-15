Швейцарский электрокар с открытой крышей: всё, что нужно знать о Spider

Швейцарская компания Micro Mobility Systems AG представила новую концепцию своего популярного электрического автомобиля Microlino — Spider. Эта модель отличается открытым дизайном и предназначена для использования в жилых районах, гольф-клубах и отелях. Spider стал четвёртым в линейке Microlino, следуя за моделями Original, Lite и Spiaggina.
В отличие от предыдущих моделей с фронтальной загрузкой, вдохновлённых культовой BMW Isetta 1950-х годов, Microlino Spider получил полностью открытую конструкцию. Передняя дверь была заменена боковым доступом, а крыша полностью срезана. По словам компании, это сделано для привлечения американской аудитории, где электромобили-пузырьки могут стать альтернативой гольф-карам.
Вим Аутобер, председатель компании, отметил:
«Spider создан для 95% поездок, когда вы просто едете на работу или по делам. Он является антитезой огромным электрическим пикапам».
Хотя Micro пока не раскрывает все характеристики, известно, что они будут схожи с оригинальным Microlino, адаптированным под американские стандарты:
Для тех, кто предпочитает закрытые варианты, будет доступен съёмный тент из холста, оставляющий боковые стороны открытыми для лёгкого доступа.
Spider сочетает в себе элегантность и практичность:
Microlino Spider ориентирован на рынок США, где он может заменить гольф-кары для перемещения по кварталам и закрытым территориям. В Европе, где Microlino уже классифицируется как транспортные средства L6e или L7e, Spider будет предлагаться через существующую дилерскую сеть Micro.
Компания активно ищет партнёров среди дилеров, лизинговых компаний и предпринимателей для вывода модели на рынок.
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