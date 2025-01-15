Полиция оштрафовала водителя Yangwang U9 компании BYD за уличные танцы в Китае

BYD активно продвигает свою инновационную подвеску Disus-X, дебютировавшую на суперкаре Yangwang U9 в 2024 году. Эта технология позволяет автомобилю "танцевать", перепрыгивать через препятствия и даже передвигаться на трёх колёсах. Несмотря на то что это впечатляет, некоторые водители используют подвеску в дорожных условиях, что вызывает неоднозначные реакции.
Недавние видео, опубликованные в китайских социальных сетях, показывают, как Yangwang U9 привлекает внимание толпы, демонстрируя свои танцевальные движения на улице. В одном из роликов водитель продолжает "выступление", несмотря на приближающийся полицейский автомобиль, и получает штраф.
В другом видео владелец автомобиля пытается перепрыгнуть через лежачий полицейский. Однако подвеска активируется слишком поздно, и машина совершает прыжок уже после пересечения препятствия.
Yangwang U9 — не первый автомобиль BYD, вызвавший подобные ситуации. Ранее внедорожник Yangwang U8 с режимом плавания стал хитом в социальных сетях, когда водители массово тестировали его на реках. Несмотря на предупреждения BYD о том, что режим предназначен только для чрезвычайных ситуаций, многие попытки заканчивались неудачами.
Yangwang — один из трёх новых премиальных брендов BYD, наряду с Denza и Fang Cheng Bao. Эти бренды направлены на завоевание верхнего сегмента рынка электромобилей.
В 2024 году начались предварительные продажи Yangwang U7, премиального седана, ожидаемая цена которого составит около 1 млн юаней (136 000 долларов США). Этот автомобиль станет первым электромобилем с новой батареей Blade 2.0 от BYD. Также планируется подключаемая гибридная версия.
Подвеска Disus-X демонстрирует впечатляющие возможности, но её использование водителями на дорогах создаёт риски и вызывает внимание полиции. Несмотря на вызовы, BYD продолжает устанавливать стандарты в премиальном сегменте, предлагая уникальные технологии и стильные автомобили.
Yangwang U9 — гибридный гиперкар, производимый китайской компанией BYD Auto под брендом Yangwang с 2023 года.
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