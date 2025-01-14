Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?

На вторичном рынке автомобилей в России нет высокого спроса на подержанные китайские автомобили. Так считает независимый эксперт Дмитрий Попов. Он рассказал NewsInfo. Ru, что машины ранних годов выпуска не отличаются привлекательным внешним видом и могут быть ненадёжными.

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По словам Попова, у автопрома КНР, как и у любого другого в начале пути, были трудности с производством. Производители копировали модели западных брендов без должной обработки деталей.

"Основные риски при покупке поддержанных китайских автомобилей касаются того, что сильно бэушные, то есть 10+, будут серьезно страдать по железу", — отметил эксперт.

Ещё одной проблемой является поиск запчастей. Найти оригинальные детали сложно, большинство доступных находятся на разборках, что ограничивает их качество и надёжность.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

