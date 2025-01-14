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Водителям в России придётся несладко: на сколько подлетят цены на бензин?

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Авто

Инфляция в России привезет к росту цен на товары и услуги, в том числе и на бензин. Эксперты прогнозируют, что его стоимость будет увеличиваться быстрее инфляции. Что будет с ценами на бензин в России в 2025 году, рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Он подтвердил увеличение стоимости на топливо.

"Каждый продавец у нас в стране стремится повысить свою прибыль за счет увеличения цен. Торговцы бензином в этом плане являются наиболее динамичной группой: они более сплоченные, и их товар нужен всем и всегда", — цитирует Беляева "ВМ".

Он назвал причину этого. И это не санкции и удлинение цепочек поставок, а желание торговцев получить повышенную прибыль.

Беляев добавил, что в 2025 году в РФ совершенно точно будет повышение цен на бензин минимум на 10-15 процентов.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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