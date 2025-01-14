Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китообразные осваивают реки: наблюдения весны
Хабиб признал, что жизнь тренера намного сложнее, чем бойцовская
Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление
Рассказываем, как продлить жизнь цветам: секреты ухода за букетом
Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту
Новый ветрогенератор для дома: энергия на крыше
Ускорьте прорастание огурцов с помощью этого раствора
Руки в порядке даже зимой: простой план ухода
Бренд байцзю назван самым дорогим среди алкогольных

Маркировка автомобильной электроники: как это изменит рынок

2:42
Авто

С 28 февраля 2025 года Минпромторг запускает эксперимент по обязательной маркировке автомобильной электроники. Под новые правила попадут спидометры, тахометры и другие ключевые элементы электронных систем автомобилей. Цель — борьба с контрафактной продукцией и повышение безопасности на дорогах, сообщает "За рулем".

Машины едут утром по городу
Фото: unsplash.com by yns plt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины едут утром по городу

Но что это означает для производителей, потребителей и отрасли в целом?

Зачем нужна маркировка

Контрафактные автодетали представляют серьёзную угрозу. Например, неисправный спидометр может ввести водителя в заблуждение, что приведёт к нарушению скоростного режима, а это может стать причиной аварии.

Генеральный директор RusTransChina Александр Стрельников объясняет, что маркировка поможет отслеживать цепочку поставок, снижая риски попадания некачественной продукции на рынок. Это особенно важно в условиях глобализации, где комплектующие поступают из разных стран, не всегда соответствующих строгим стандартам качества.

Почему автопроизводители не справляются сами

Хотя производители заинтересованы в надёжности своих комплектующих, современные автомобили состоят из тысяч деталей, поставляемых сотнями компаний. Это делает контроль сложным и затратным процессом. Иногда в стремлении сократить расходы компании могут выбирать менее надёжные детали. Обязательная маркировка снижает такие риски, облегчая выявление поддельных компонентов.

Кроме того, использование некачественных деталей увеличивает вероятность аварий, что влечёт дополнительные затраты для системы здравоохранения и правоохранительных органов.

Проблемы и риски

Несмотря на преимущества, государственная маркировка имеет свои недостатки:

  1. Увеличение затрат. Производители понесут дополнительные расходы, что может повлиять на стоимость автомобилей.
  2. Замедление производства. Внедрение системы маркировки требует времени и ресурсов, что может снизить скорость выпуска продукции.
  3. Риск бюрократии. Существует опасение, что маркировка станет формальностью без реального эффекта.

Эксперимент с маркировкой автомобильной электроники — это шаг к повышению безопасности на дорогах и защите рынка от некачественной продукции. Однако для успешной реализации проекта важно минимизировать издержки для производителей и исключить излишнюю бюрократию. Если всё будет сделано правильно, это нововведение может стать важным элементом модернизации автомобильной отрасли.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эти цветы превратят ваш участок в императорский сад
Садоводство, цветоводство
Эти цветы превратят ваш участок в императорский сад Аудио 
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада Виктор Пахомов Или тратьтесь на войну, или учите русский язык. И Гренландию придётся отдать США — Рютте в Европарламенте Любовь Степушова
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Китообразные осваивают реки: наблюдения весны
Хабиб признал, что жизнь тренера намного сложнее, чем бойцовская
Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление
Рассказываем, как продлить жизнь цветам: секреты ухода за букетом
Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту
Новый ветрогенератор для дома: энергия на крыше
Маркировка автомобильной электроники: как это изменит рынок
Ускорьте прорастание огурцов с помощью этого раствора
Руки в порядке даже зимой: простой план ухода
Бренд байцзю назван самым дорогим среди алкогольных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.