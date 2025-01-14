Маркировка автомобильной электроники: как это изменит рынок

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С 28 февраля 2025 года Минпромторг запускает эксперимент по обязательной маркировке автомобильной электроники. Под новые правила попадут спидометры, тахометры и другие ключевые элементы электронных систем автомобилей. Цель — борьба с контрафактной продукцией и повышение безопасности на дорогах, сообщает "За рулем".

Фото: unsplash.com by yns plt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины едут утром по городу

Но что это означает для производителей, потребителей и отрасли в целом?

Зачем нужна маркировка

Контрафактные автодетали представляют серьёзную угрозу. Например, неисправный спидометр может ввести водителя в заблуждение, что приведёт к нарушению скоростного режима, а это может стать причиной аварии.

Генеральный директор RusTransChina Александр Стрельников объясняет, что маркировка поможет отслеживать цепочку поставок, снижая риски попадания некачественной продукции на рынок. Это особенно важно в условиях глобализации, где комплектующие поступают из разных стран, не всегда соответствующих строгим стандартам качества.

Почему автопроизводители не справляются сами

Хотя производители заинтересованы в надёжности своих комплектующих, современные автомобили состоят из тысяч деталей, поставляемых сотнями компаний. Это делает контроль сложным и затратным процессом. Иногда в стремлении сократить расходы компании могут выбирать менее надёжные детали. Обязательная маркировка снижает такие риски, облегчая выявление поддельных компонентов.

Кроме того, использование некачественных деталей увеличивает вероятность аварий, что влечёт дополнительные затраты для системы здравоохранения и правоохранительных органов.

Проблемы и риски

Несмотря на преимущества, государственная маркировка имеет свои недостатки:

Увеличение затрат. Производители понесут дополнительные расходы, что может повлиять на стоимость автомобилей. Замедление производства. Внедрение системы маркировки требует времени и ресурсов, что может снизить скорость выпуска продукции. Риск бюрократии. Существует опасение, что маркировка станет формальностью без реального эффекта.

Эксперимент с маркировкой автомобильной электроники — это шаг к повышению безопасности на дорогах и защите рынка от некачественной продукции. Однако для успешной реализации проекта важно минимизировать издержки для производителей и исключить излишнюю бюрократию. Если всё будет сделано правильно, это нововведение может стать важным элементом модернизации автомобильной отрасли.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

