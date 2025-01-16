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Эти признаки укажут на мошенника среди продавцов авто

1:40
Авто

На российском автомобильном рынке покупатели всё чаще сталкиваются с недобросовестными дилерами, поэтому умение распознавать мошенников становится критически важным. Вице-президент международного союза адвокатов Ольга Власова дала рекомендации, которые помогут выбрать надёжного продавца автомобилей.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Признаки надёжного дилера

  1. Наличие официального сайта и филиалов.
    Если у компании нет сайта или сети офисов, это может говорить о её ненадёжности. Продавцы, скрывающие свою деятельность, часто оказываются мошенниками.
  2. Прозрачность в документах.
    Насторожитесь, если компания активно рекламирует себя, но отказывается предоставить необходимые документы. Продавец должен быть готов к открытому ведению бизнеса.
  3. Отзывы покупателей.
    Читайте мнения других клиентов, особенно на местных форумах. Особое внимание уделяйте жалобам на обман или нарушения договорённостей. Если такие случаи были, есть риск столкнуться с той же ситуацией.

Как защитить себя

  • Привлеките независимого эксперта.
    Проверьте техническое состояние автомобиля перед покупкой. Это убережёт от возможных скрытых дефектов.
  • Изучите документы заранее.
    Никогда не соглашайтесь на покупку, если продавец уклоняется от предоставления документов или пытается отложить их передачу. Это явный сигнал недобросовестности.

Следуя этим советам, вы сможете избежать ошибок и минимизировать риски при покупке автомобиля.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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