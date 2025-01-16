Эти признаки укажут на мошенника среди продавцов авто

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На российском автомобильном рынке покупатели всё чаще сталкиваются с недобросовестными дилерами, поэтому умение распознавать мошенников становится критически важным. Вице-президент международного союза адвокатов Ольга Власова дала рекомендации, которые помогут выбрать надёжного продавца автомобилей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Признаки надёжного дилера

Наличие официального сайта и филиалов.

Если у компании нет сайта или сети офисов, это может говорить о её ненадёжности. Продавцы, скрывающие свою деятельность, часто оказываются мошенниками. Прозрачность в документах.

Насторожитесь, если компания активно рекламирует себя, но отказывается предоставить необходимые документы. Продавец должен быть готов к открытому ведению бизнеса. Отзывы покупателей.

Читайте мнения других клиентов, особенно на местных форумах. Особое внимание уделяйте жалобам на обман или нарушения договорённостей. Если такие случаи были, есть риск столкнуться с той же ситуацией.

Как защитить себя

Привлеките независимого эксперта.

Проверьте техническое состояние автомобиля перед покупкой. Это убережёт от возможных скрытых дефектов.

Проверьте техническое состояние автомобиля перед покупкой. Это убережёт от возможных скрытых дефектов. Изучите документы заранее.

Никогда не соглашайтесь на покупку, если продавец уклоняется от предоставления документов или пытается отложить их передачу. Это явный сигнал недобросовестности.

Следуя этим советам, вы сможете избежать ошибок и минимизировать риски при покупке автомобиля.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



