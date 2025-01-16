Эти автомобили теряют в цене быстрее других — избегайте их

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1:37
Авто

При выборе автомобиля многие забывают учитывать его ликвидность на вторичном рынке, что может создать проблемы при продаже спустя несколько лет. Представитель ГАИ в беседе с журналом рассказал о моделях, которые труднее всего продать.

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автопарк

Какие автомобили пользуются спросом

На вторичном рынке наиболее популярны машины с классической автоматической коробкой передач (АКПП). Покупатели ценят её за надёжность и долговечность. В то же время автомобили с роботизированными трансмиссиями и вариаторами вызывают меньше доверия из-за сложности ремонта и возможных проблем с надёжностью.

Проблемы премиум-сегмента

Автомобили премиум-класса сложно продать даже в крупных городах. Это связано с тем, что состоятельные покупатели предпочитают новые машины, а для среднего класса высокие эксплуатационные расходы становятся серьёзным препятствием.

Особенности двигателей

Маломощные турбированные двигатели воспринимаются как ненадёжные из-за необходимости частого обслуживания, а автомобили с мощными моторами отпугивают потенциальных покупателей высоким расходом топлива и дороговизной содержания.

Узкоспециализированные и редкие модели

Редкие машины и автомобили малоизвестных брендов интересны лишь узкому кругу энтузиастов. Их ликвидность на вторичном рынке остаётся низкой, что делает продажу сложной задачей.

Чтобы избежать трудностей при продаже автомобиля в будущем, стоит заранее учитывать его популярность и особенности эксплуатации.

Уточнения

Ликви́дность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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