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Жидкокристаллические экраны и морозы: что нужно знать владельцам китайских авто

Авто

Зимой владельцы китайских автомобилей могут столкнуться с проблемами в работе жидкокристаллических экранов. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Проблемы с дисплеем

Как отметил эксперт, китайские автомобили в целом хорошо переносят зимний холод. Современные АКБ и надёжные моторы обеспечивают уверенный запуск двигателя даже в морозы. Однако жидкокристаллические экраны медиасистем могут подвести:

  • дисплей может не включаться или мерцать,
  • на экране могут появляться непонятные символы.

Это особенно неприятно, так как в большинстве современных китайских машин управление обогревом салона и подогревом сидений осуществляется через медиасистему. Несмотря на то что двигатель будет работать, поездка без корректно функционирующего экрана станет менее комфортной.

Новые бензиновые машины проблем не создают

По словам Логинова, автомобили с бензиновыми моторами, выпущенные после 2020 года, не доставляют значительных сложностей в зимний период. Даже таксисты, которые эксплуатируют машины с пробегом более 300 тыс. км, редко жалуются на проблемы с запуском.

Таким образом, основным зимним слабым местом китайских авто остаётся дисплей, и владельцам стоит быть готовыми к возможным сбоям в его работе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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