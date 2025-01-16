Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей

Если у вас уже есть автомобиль, который вы хорошо знаете и регулярно обслуживаете, лучше оставить его и не спешить с покупкой нового. Однако, если машины нет или её приобретение действительно необходимо, откладывать покупку из-за надежд на сезонные скидки или падение цен не стоит. Как отметил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, значительного снижения стоимости автомобилей в ближайшее время ожидать не приходится.
Процесс замены старого автомобиля на новый или другой с пробегом становится всё сложнее и затратнее. При покупке подержанного автомобиля расходы включают:
После покупки потребуется техобслуживание: замена жидкостей, расходников и, возможно, ремонт. У автомобилей с пробегом многие узлы могут быть близки к завершению ресурса, а такие риски часто сложно предсказать.
Рынок новых авто в России сталкивается с рядом ограничений:
Сохранение текущего автомобиля имеет ряд преимуществ:
Современные автосервисы облегчают обслуживание. Водители получают полные отчёты, фото- и видеоматериалы неисправностей, а также возможность проверки заменённых деталей. Независимые автосервисы предлагают уровень обслуживания, сопоставимый с дилерским.
Согласно данным Fit Service, россияне стали дольше использовать свои автомобили, а их пробеги сократились. Опрос более 2 тысяч человек показал:
В условиях ограниченного ассортимента и экономической нестабильности россияне всё чаще выбирают стратегию длительной эксплуатации своих автомобилей.
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