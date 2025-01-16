Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей

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Если у вас уже есть автомобиль, который вы хорошо знаете и регулярно обслуживаете, лучше оставить его и не спешить с покупкой нового. Однако, если машины нет или её приобретение действительно необходимо, откладывать покупку из-за надежд на сезонные скидки или падение цен не стоит. Как отметил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, значительного снижения стоимости автомобилей в ближайшее время ожидать не приходится.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Замена автомобиля: сложная задача

Процесс замены старого автомобиля на новый или другой с пробегом становится всё сложнее и затратнее. При покупке подержанного автомобиля расходы включают:

оплату отчётов об истории машины;

консультации специалистов по подбору;

расширенные технические проверки на СТО.

После покупки потребуется техобслуживание: замена жидкостей, расходников и, возможно, ремонт. У автомобилей с пробегом многие узлы могут быть близки к завершению ресурса, а такие риски часто сложно предсказать.

Проблемы на рынке новых автомобилей

Рынок новых авто в России сталкивается с рядом ограничений:

Сужение ассортимента — выбор ограничен в основном отечественными и китайскими марками.

Высокие ставки по автокредитам — доступное кредитование практически отсутствует.

Почему стоит сохранить текущий автомобиль

Сохранение текущего автомобиля имеет ряд преимуществ:

вы точно знаете его техническое состояние;

расходы на обслуживание можно планировать;

минимизируются риски внезапных поломок.

Современные автосервисы облегчают обслуживание. Водители получают полные отчёты, фото- и видеоматериалы неисправностей, а также возможность проверки заменённых деталей. Независимые автосервисы предлагают уровень обслуживания, сопоставимый с дилерским.

Как изменилось поведение автовладельцев

Согласно данным Fit Service, россияне стали дольше использовать свои автомобили, а их пробеги сократились. Опрос более 2 тысяч человек показал:

68% не планируют замену автомобиля;

24% хотели бы купить новое авто, но продолжают использовать текущее;

только 7% готовы заменить машину в ближайшее время.

В условиях ограниченного ассортимента и экономической нестабильности россияне всё чаще выбирают стратегию длительной эксплуатации своих автомобилей.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



