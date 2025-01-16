Больше никаких запотевших окон: гениальные лайфхаки для авто

Запотевшие стекла — частая проблема для автомобилистов, особенно в холодное время года. Решить её помогут простые действия, о которых рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Основная причина — загрязнённый салонный фильтр, который может накапливать пыль и влагу, способствуя повышенной влажности в салоне. Эксперт рекомендует регулярно проверять фильтр и при необходимости заменять его.
Приоткрыть окно — лишь временное решение, которое не устраняет основную причину запотевания. Лучше придерживаться комплексного подхода, чтобы стекла оставались чистыми и прозрачными.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.