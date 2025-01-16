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Больше никаких запотевших окон: гениальные лайфхаки для авто

1:23
Авто

Запотевшие стекла — частая проблема для автомобилистов, особенно в холодное время года. Решить её помогут простые действия, о которых рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

запотевшее окно автомобиля
Фото: Freepik by Mateus Andre is licensed under Рublic domain
запотевшее окно автомобиля

Почему запотевают стекла

Основная причина — загрязнённый салонный фильтр, который может накапливать пыль и влагу, способствуя повышенной влажности в салоне. Эксперт рекомендует регулярно проверять фильтр и при необходимости заменять его.

Как бороться с запотеванием

  1. Замена салонного фильтра:
    Чистый фильтр способствует циркуляции свежего воздуха, снижая влажность в салоне.
  2. Мытьё стекол изнутри:
    Грязь и пыль на стеклах увеличивают образование конденсата, поэтому стекла нужно регулярно очищать.
  3. Использование печки или кондиционера:
    Обогрев или охлаждение воздуха в салоне помогает поддерживать его сухость, что предотвращает запотевание.
  4. Включение обогрева стекол:
    Если в вашем автомобиле есть обогрев лобового и заднего стекол, не забывайте его использовать. Это особенно эффективно в холодную погоду.

Приоткрыть окно — лишь временное решение, которое не устраняет основную причину запотевания. Лучше придерживаться комплексного подхода, чтобы стекла оставались чистыми и прозрачными.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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