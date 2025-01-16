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Недостатки Renault Logan, о которых вам не расскажут в автосалоне

1:41
Авто

Renault Logan — популярная модель в России, которая давно зарекомендовала себя как выносливый автомобиль. Однако перед покупкой стоит учесть ряд его недостатков, о которых рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Renault Logan
Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Renault Logan

Основные недостатки Renault Logan:

Жёсткая подвеска:
Подвеска Logan хорошо справляется с российскими дорогами, но её жёсткость снижает комфорт при езде по неровностям. Это может ухудшать управляемость автомобиля.

Проблемы с шумоизоляцией:
В салоне хорошо слышны звуки дороги и работа двигателя, что особенно заметно во время длительных поездок.

Простые материалы отделки:
Пластик и обивка салона подвержены быстрому износу. Это приводит к появлению скрипов, потертостей и ухудшению общего восприятия интерьера.

Слабые двигатели в базовых версиях:
Начальные модификации Logan оснащены моторами, которым не хватает мощности для уверенных обгонов или подъёма на крутые склоны.

Электронные проблемы:
Владельцы Logan часто жалуются на сбои в работе электроники, что может вызывать дополнительные неудобства.

Риски угона:
Популярность модели делает её одной из самых угоняемых машин. Кроме того, Logan часто используется в такси, что увеличивает вероятность покупки авто с большим износом.

Несмотря на свои недостатки, Renault Logan остаётся одним из самых востребованных автомобилей в России. Однако перед покупкой стоит внимательно проверить состояние машины и учитывать её слабые стороны.

Уточнения

Подве́ска — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.). Подвеска предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, также служит для повышения тяговых качеств машины.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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