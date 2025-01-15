Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция

Потерять свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) — ситуация неприятная, но не безвыходная. В этой статье расскажем, что делать, если вы потеряли СТС, как его восстановить и какие документы понадобятся для этого.
Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — это документ, который подтверждает регистрацию автомобиля в ГИБДД. Оно содержит данные о владельце и технические характеристики машины. Если СТС потерян или испорчен, его можно восстановить. Для этого нужно обратиться в ГИБДД или воспользоваться услугами портала госуслуг.
Если СТС утеряно, его необходимо восстановить как можно скорее. По закону передвигаться на автомобиле без свидетельства о регистрации нельзя. Однако, если вы только что приобрели автомобиль и не успели поставить его на учёт, это исключение из правила.
Для восстановления СТС потребуется предоставить:
Стоимость восстановления СТС составляет 500 рублей. За внесение данных в ПТС — ещё 350 рублей. Если в ПТС нет места для новых записей, замену документа нужно будет оплатить дополнительно.
Отказ в восстановлении СТС возможен, если:
Однако отсутствие погашенных штрафов не является причиной для отказа в замене СТС, если дело не передано судебным приставам.
Если свидетельство украли, нужно обратиться в полицию. В этом случае вам будет выдана справка о краже, и вы сможете ездить с ней, пока не получите новое СТС. Параллельно можно заменить документ через ГИБДД по стандартной процедуре.
После получения нового СТС обновите данные на Госуслугах и уведомите свою страховую компанию, чтобы избежать проблем при страховых случаях.
Если вы потеряли СТС, не стоит паниковать. Восстановление документа можно легко осуществить через Госуслуги или в ГИБДД. Главное — не откладывать, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.
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