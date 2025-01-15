Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появился запах кошачьей мочи на диване? Вот как его удалить!
Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности
Первый складной проектор: инновация доступна каждому
Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью
20 фитнес-трендов: от смарт-кольца до тренировок для души
Украина предложила военным в ДНР миллион долларов за сдачу Горловки: ФСБ раскрыла провокацию
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Скручивания на пресс: 5 вариантов выполнения базового упражнения для мышц кора
Секрет успешной заготовки черенков смородины

Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция

3:19
Авто

Потерять свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) — ситуация неприятная, но не безвыходная. В этой статье расскажем, что делать, если вы потеряли СТС, как его восстановить и какие документы понадобятся для этого.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Что такое СТС и его восстановление

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — это документ, который подтверждает регистрацию автомобиля в ГИБДД. Оно содержит данные о владельце и технические характеристики машины. Если СТС потерян или испорчен, его можно восстановить. Для этого нужно обратиться в ГИБДД или воспользоваться услугами портала госуслуг.

Что делать, если потеряли СТС

Если СТС утеряно, его необходимо восстановить как можно скорее. По закону передвигаться на автомобиле без свидетельства о регистрации нельзя. Однако, если вы только что приобрели автомобиль и не успели поставить его на учёт, это исключение из правила.

Восстановление СТС

  • Госуслуги
    Для экономии времени можно подать заявление на восстановление СТС через портал Госуслуги. Для этого нужна подтверждённая учётная запись на портале. После подачи заявки выберите удобное отделение ГИБДД для получения нового документа.

  • ГИБДД
    В случае подачи заявления через ГИБДД нужно обратиться в отделение, где доступна функция "Регистрация транспортных средств". Процесс обычно занимает около часа, если нет очереди. Чтобы ускорить процесс, можно записаться на приём через Госуслуги.

Необходимые документы

Для восстановления СТС потребуется предоставить:

  • Паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного средства)
  • Доверенность от владельца автомобиля (если вы не являетесь владельцем)

Стоимость восстановления СТС составляет 500 рублей. За внесение данных в ПТС — ещё 350 рублей. Если в ПТС нет места для новых записей, замену документа нужно будет оплатить дополнительно.

Причины отказа в восстановлении

Отказ в восстановлении СТС возможен, если:

  • Данные автомобиля не соответствуют базе ГИБДД.
  • На автомобиль наложен арест или запрет на регистрацию.
  • Владелец автомобиля не явился на повестку из военного комиссариата.

Однако отсутствие погашенных штрафов не является причиной для отказа в замене СТС, если дело не передано судебным приставам.

Что делать, если СТС украдено

Если свидетельство украли, нужно обратиться в полицию. В этом случае вам будет выдана справка о краже, и вы сможете ездить с ней, пока не получите новое СТС. Параллельно можно заменить документ через ГИБДД по стандартной процедуре.

Обновление данных

После получения нового СТС обновите данные на Госуслугах и уведомите свою страховую компанию, чтобы избежать проблем при страховых случаях.

Заключение

Если вы потеряли СТС, не стоит паниковать. Восстановление документа можно легко осуществить через Госуслуги или в ГИБДД. Главное — не откладывать, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
В США объяснили, почему обыграть БРИКС Трампу будет проблематично
Появился запах кошачьей мочи на диване? Вот как его удалить!
Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности
Первый складной проектор: инновация доступна каждому
Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью
20 фитнес-трендов: от смарт-кольца до тренировок для души
Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция
Добровольное заточение в интернете закончилось свадьбой
Украина предложила военным в ДНР миллион долларов за сдачу Горловки: ФСБ раскрыла провокацию
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.