Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция

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Потерять свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) — ситуация неприятная, но не безвыходная. В этой статье расскажем, что делать, если вы потеряли СТС, как его восстановить и какие документы понадобятся для этого.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Что такое СТС и его восстановление

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — это документ, который подтверждает регистрацию автомобиля в ГИБДД. Оно содержит данные о владельце и технические характеристики машины. Если СТС потерян или испорчен, его можно восстановить. Для этого нужно обратиться в ГИБДД или воспользоваться услугами портала госуслуг.

Что делать, если потеряли СТС

Если СТС утеряно, его необходимо восстановить как можно скорее. По закону передвигаться на автомобиле без свидетельства о регистрации нельзя. Однако, если вы только что приобрели автомобиль и не успели поставить его на учёт, это исключение из правила.

Восстановление СТС

Госуслуги

Для экономии времени можно подать заявление на восстановление СТС через портал Госуслуги. Для этого нужна подтверждённая учётная запись на портале. После подачи заявки выберите удобное отделение ГИБДД для получения нового документа.

Для экономии времени можно подать заявление на восстановление СТС через портал Госуслуги. Для этого нужна подтверждённая учётная запись на портале. После подачи заявки выберите удобное отделение ГИБДД для получения нового документа. ГИБДД

В случае подачи заявления через ГИБДД нужно обратиться в отделение, где доступна функция "Регистрация транспортных средств". Процесс обычно занимает около часа, если нет очереди. Чтобы ускорить процесс, можно записаться на приём через Госуслуги.

Необходимые документы

Для восстановления СТС потребуется предоставить:

Паспорт

ПТС (паспорт транспортного средства)

Доверенность от владельца автомобиля (если вы не являетесь владельцем)

Стоимость восстановления СТС составляет 500 рублей. За внесение данных в ПТС — ещё 350 рублей. Если в ПТС нет места для новых записей, замену документа нужно будет оплатить дополнительно.

Причины отказа в восстановлении

Отказ в восстановлении СТС возможен, если:

Данные автомобиля не соответствуют базе ГИБДД.

На автомобиль наложен арест или запрет на регистрацию.

Владелец автомобиля не явился на повестку из военного комиссариата.

Однако отсутствие погашенных штрафов не является причиной для отказа в замене СТС, если дело не передано судебным приставам.

Что делать, если СТС украдено

Если свидетельство украли, нужно обратиться в полицию. В этом случае вам будет выдана справка о краже, и вы сможете ездить с ней, пока не получите новое СТС. Параллельно можно заменить документ через ГИБДД по стандартной процедуре.

Обновление данных

После получения нового СТС обновите данные на Госуслугах и уведомите свою страховую компанию, чтобы избежать проблем при страховых случаях.

Заключение

Если вы потеряли СТС, не стоит паниковать. Восстановление документа можно легко осуществить через Госуслуги или в ГИБДД. Главное — не откладывать, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

