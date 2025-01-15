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Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно

3:22
Авто

В последние месяцы в российских новостях часто всплывает тема блокировки электромобилей Zeekr. Поговаривают, что машина может внезапно остановиться, но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся, что происходит с этими автомобилями и насколько опасна потенциальная блокировка.

Zeekr 001
Фото: Openverse by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zeekr 001

История с блокировкой

Впервые об угрозе блокировки электромобилей Zeekr заговорили в июле прошлого года. В Казахстане дилеры получили сообщение от китайских производителей, в котором говорилось, что все неофициально ввезённые машины будут заблокированы. Первоначально блокировка затронула автомобили, выпущенные после 15 июля, затем дату перенесли на 30 июля, а потом и на 5 сентября.

Если автомобиль использует не китайскую SIM-карту, владельцу на экране может появиться предупреждение о незаконном использовании машины за пределами Китая, с предложением вернуть автомобиль. Если водитель проигнорирует это сообщение, экран автомобиля может быть заблокирован.

Что именно блокируется

Многие владельцы автомобилей и потенциальные покупатели обеспокоены, что блокировка может привести к остановке машины. Однако это не так. Блокировка затронет только экран автомобиля. На машине всё будет работать, за исключением дисплея, который станет «серым кирпичом» и перестанет реагировать.

Хотя управление основными функциями — такими как музыка и климат-контроль — через экран будет невозможно, все функции на руле останутся доступными. Водители смогут продолжать передвижение, но без удобств, связанных с экраном.

Проблемы с мобильным приложением

Один из аспектов блокировки — это невозможность использования официального приложения Zeekr. Ранее через приложение можно было управлять такими функциями, как климат-контроль, открытие и закрытие машины, но оно уже не работает в странах, где Zeekr не представлен официально. Это не совсем блокировка, так как приложение изначально не должно было работать в этих регионах.

Тем не менее, в России уже появились специалисты, которые помогают восстановить работу мобильного приложения, устанавливая локализованные версии за дополнительную плату.

Что грозит российским владельцам Zeekr

В России на данный момент нет случаев полной блокировки автомобилей Zeekr, и несмотря на слухи, останавливать машины по воздуху не планируется. Хотя действительно есть несколько случаев блокировки экранов в других странах, включая Россию, в целом, эти автомобили остаются полностью функциональными, если они не были включены в список китайских моделей, предназначенных исключительно для внутреннего рынка.

Заключение

Блокировка электромобилей Zeekr касается только экрана автомобиля и не влияет на основные функции транспортного средства. Пока нет угрозы внезапной остановки машины, и владельцы смогут продолжать использовать свои автомобили, хотя и с некоторыми неудобствами. Важно понимать, что, несмотря на отсутствие официальной продажи в России, Zeekr пользуется популярностью среди местных водителей, и решение проблемы с мобильным приложением вполне возможно.

Уточнения

Zeekr 001 - пятидверный премиальный спортивный электромобиль, выпускаемый под маркой Zeekr китайской компанией Zhejiang Geely Holding Group с октября 2021 года.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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