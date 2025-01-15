Бездорожье без водителя: как новый автопилот от Huawei изменит внедорожники

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Автопилоты на асфальте - уже не новость, но вот чтобы система автономного вождения справлялась и с бездорожьем, такого пока не было. Китайские компании готовят настоящий прорыв: автопилот, который не только преодолевает городские улицы, но и справляется с лесами и холмами. Такое решение обещают создать гиганты как BYD и Huawei.

Инновации для внедорожников

Проект нового автопилота называется Qiankun ADS 3.0, и его разработка стала возможной благодаря сотрудничеству между Huawei и брендом Fang Cheng Bao, который является частью BYD и специализируется на внедорожниках. Эта система представляется как шаг вперёд по сравнению с существующими технологиями. Главное отличие — Qiankun ADS 3.0 не требует карт и дорожной разметки, что позволяет автомобилям легко адаптироваться к любым условиям, включая сложные участки без асфальта.

Как это работает

Система Qiankun ADS 3.0 предназначена для того, чтобы с точностью до миллиметра распознавать препятствия на пути автомобиля. Она может точно измерять размеры ям, камней и других неровностей, а также правильно выставлять колеса при проезде колеи. Это означает, что машина, оснащённая этой системой, может преодолевать сложные участки без вмешательства водителя, предоставляя уровень вождения, который ничем не уступает человеку.

Для многих это может звучать как фантастика, но разработчики уверены, что автопилот Qiankun ADS 3.0 значительно улучшит качество вождения, не только на асфальтированных дорогах, но и в условиях сложного бездорожья.

Применение в России

Кстати, автомобили бренда Fang Cheng Bao уже продаются в России, и одна из моделей, оснащённая мощным двигателем на 687 лошадиных сил, может стать одной из первых, кто получит обновлённую систему Qiankun ADS 3.0. Продавать такие внедорожники в России — это серьёзный шаг, который позволит китайским компаниям занять свою нишу на рынке высокотехнологичных автомобилей.

Уточнения

Huawei Technologies Co. Ltd. — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.

