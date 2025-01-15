Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ледяная машина времени: как молекулы воды возвращаются в прошлое
Как замаскировать поврежденные обои без ремонта
За прошедшие сутки с пляжей Севастополя вывезли ещё более 4 тонн грунта
Вареники с сырой картошкой: вкусный рецепт на каждый день
Как правильное питание может улучшить здоровье и помочь сохранить планету
Компот из мандаринов: лучшее решение для любителей цитрусовых
Российские туристы массово отказываются от поездок в Дубай: вот причина
Танцующий электромобиль: как BYD удивляет мир
Роль коллагена и кератина для здоровья волос

Бездорожье без водителя: как новый автопилот от Huawei изменит внедорожники

2:20
Авто

Автопилоты на асфальте - уже не новость, но вот чтобы система автономного вождения справлялась и с бездорожьем, такого пока не было. Китайские компании готовят настоящий прорыв: автопилот, который не только преодолевает городские улицы, но и справляется с лесами и холмами. Такое решение обещают создать гиганты как BYD и Huawei.

Инновации для внедорожников

Проект нового автопилота называется Qiankun ADS 3.0, и его разработка стала возможной благодаря сотрудничеству между Huawei и брендом Fang Cheng Bao, который является частью BYD и специализируется на внедорожниках. Эта система представляется как шаг вперёд по сравнению с существующими технологиями. Главное отличие — Qiankun ADS 3.0 не требует карт и дорожной разметки, что позволяет автомобилям легко адаптироваться к любым условиям, включая сложные участки без асфальта.

Как это работает

Система Qiankun ADS 3.0 предназначена для того, чтобы с точностью до миллиметра распознавать препятствия на пути автомобиля. Она может точно измерять размеры ям, камней и других неровностей, а также правильно выставлять колеса при проезде колеи. Это означает, что машина, оснащённая этой системой, может преодолевать сложные участки без вмешательства водителя, предоставляя уровень вождения, который ничем не уступает человеку.

Для многих это может звучать как фантастика, но разработчики уверены, что автопилот Qiankun ADS 3.0 значительно улучшит качество вождения, не только на асфальтированных дорогах, но и в условиях сложного бездорожья.

Применение в России

Кстати, автомобили бренда Fang Cheng Bao уже продаются в России, и одна из моделей, оснащённая мощным двигателем на 687 лошадиных сил, может стать одной из первых, кто получит обновлённую систему Qiankun ADS 3.0. Продавать такие внедорожники в России — это серьёзный шаг, который позволит китайским компаниям занять свою нишу на рынке высокотехнологичных автомобилей.

Уточнения

Huawei Technologies Co. Ltd. — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит
Домашние животные
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Ледяная машина времени: как молекулы воды возвращаются в прошлое
Как замаскировать поврежденные обои без ремонта
За прошедшие сутки с пляжей Севастополя вывезли ещё более 4 тонн грунта
Вареники с сырой картошкой: вкусный рецепт на каждый день
Как правильное питание может улучшить здоровье и помочь сохранить планету
Компот из мандаринов: лучшее решение для любителей цитрусовых
Российские туристы массово отказываются от поездок в Дубай: вот причина
Танцующий электромобиль: как BYD удивляет мир
Роль коллагена и кератина для здоровья волос
Разгрузочные дни: правда и мифы о популярной практике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.