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Как будут работать первые роботакси от Tesla

3:02
Авто

Илон Маск снова удивил мир. На недавней презентации Tesla были продемонстрированы два новых роботакси — Cybercab и Robovan. Несмотря на свой необычный вид, эти машины гораздо больше привлекают внимание не внешним дизайном, а технологиями, скрытыми внутри. Маск уверяет, что серийное производство начнётся уже в 2026 году, а с ними начнётся революция в таксомоторных перевозках.

Электромобиль Tesla Cybertruck
Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электромобиль Tesla Cybertruck

Роботакси от Tesla: что нового

Cybercab - это маленькая, двухместная модель, а Robovan представляет собой крупный микроавтобус. И хотя внешний вид автомобилей можно обсуждать долго, главной особенностью является отсутствие руля и педалей. Это полностью автономные машины, оснащённые только большим экраном в салоне, на котором пассажиры смогут смотреть видео во время поездки.

Одной из инноваций стала система зарядки. В отличие от привычных проводных зарядных устройств, аккумуляторы этих машин можно "заправлять" индуктивно — без контакта, просто ставя машину на специальную парковку с зарядными модулями, аналогично процессу зарядки смартфона.

Проблемы и перспективы

Маск оптимистичен в своих прогнозах, заявив, что роботакси начнут массово производиться в 2026 году. Однако не все так просто. Помимо технических трудностей, существует важная проблема — законодательство. В США, например, ещё не разрешили массовое использование автомобилей без водителей, и остаётся неясным, как быстро власти смогут адаптировать правила для такого типа транспорта.

Маск надеется, что именно с такси и грузоперевозок начнётся массовое внедрение автопилотов, так как эти отрасли имеют высокую коммерческую отдачу. По его расчётам, поездки на роботакси будут стоить всего 20 центов за милю, что намного дешевле традиционных такси и даже городских автобусов.

Стоимость и реальность

Роботакси будут стоить около 30 тысяч долларов, что сопоставимо с ценой на некоторые бензиновые автомобили, например, Toyota Camry. В свою очередь, поездки на Robovan обойдутся всего в 5-10 центов за милю для владельцев транспортных компаний. Привлекательная стоимость делает такие машины крайне интересными для владельцев автопарков.

Однако в реальной жизни пока не все так идеально. Автопилоты, даже в своих самых современных версиях, ещё часто ошибаются, что приводит к авариям и неожиданным маневрам на дорогах. В 2023 году автономный автомобиль Cruise, дочерняя компания General Motors, сбил человека, который был уже на дороге, и не был замечен системой. Также иногда машины с автопилотами создают пробки, не понимая, как разъехаться с другими транспортными средствами.

Уточнения

Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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