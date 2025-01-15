Новый роскошный автомобиль от китайского концерна GWM удивит самоуверенностью, мотором с наддувом и ценой

Китайский концерн GWM, известный марками Great Wall и Haval, анонсировал создание нового бренда, который будет специализироваться на роскошных и высокотехнологичных автомобилях. Пока информации о марке немного, но уже известны некоторые детали, которые заставляют ожидать много интересного.
На данный момент предполагаемое название нового бренда — BG, но это лишь кодовое имя. Вероятно, серийные модели получат более привлекательное название, и одним из вариантов может стать Zixin Qiche, что в переводе с китайского означает "Самоуверенный автомобиль". Ожидается, что новые автомобили будут гибридными, с бензиновым мотором V8 объёмом 4 литра с наддувом.
Интересно, что новый бренд будет производить не только внедорожники, но и седаны, а также двухдверные суперкары, что подчёркивает его ориентированность на высококлассную автопродукцию. За дизайн автомобилей будут отвечать европейские специалисты, хотя конкретных имён пока не раскрывают. Примерная стоимость машин новой марки составит около 1 млн юаней (порядка 14 млн рублей), и если они появятся в России, цена может вырасти вдвое.
Китайские автопроизводители активно развивают премиальный сегмент, и это не случайно. Китайцы все чаще выбирают автомобили местных марок, что затрудняет положение иностранных брендов. Например, в третьем квартале 2024 года спрос на BMW и Mini в Китае снизился на 30%, Mercedes-Benz потерял 13%, а Porsche — 19%. Роскошные модели таких марок, как S-Class и Maybach, показали худшие результаты.
В ответ на это китайские бренды начинают создавать новые роскошные автомобили, которые не только предлагают высокий уровень комфорта, но и оснащены новейшими технологиями. Это позволило китайским маркам создать отдельные бренды для премиальных моделей, которые воспринимаются как более эксклюзивные.
Китайские компании уже представили несколько высококлассных моделей, которые конкурируют с Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Примером служит бренд BYD, который выпустил внедорожник Yangwang U8, способный плавать. В России также можно приобрести модель U8. Кроме того, компания Huawei в партнёрстве с JAC анонсировала автомобиль Maextro S800, стоимость которого стартует от 1 млн юаней, что соответствует цене некоторых моделей Mercedes-Maybach S-класса. Также стоит отметить марку Hongqi, которая представила седан Guoya длиной 5 метров, который планируется продавать в России под именем L1 с марта 2025 года.
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.