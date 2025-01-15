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Новый роскошный автомобиль от китайского концерна GWM удивит самоуверенностью, мотором с наддувом и ценой

3:04
Авто

Китайский концерн GWM, известный марками Great Wall и Haval, анонсировал создание нового бренда, который будет специализироваться на роскошных и высокотехнологичных автомобилях. Пока информации о марке немного, но уже известны некоторые детали, которые заставляют ожидать много интересного.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Новый бренд GWM: что известно

На данный момент предполагаемое название нового бренда — BG, но это лишь кодовое имя. Вероятно, серийные модели получат более привлекательное название, и одним из вариантов может стать Zixin Qiche, что в переводе с китайского означает "Самоуверенный автомобиль". Ожидается, что новые автомобили будут гибридными, с бензиновым мотором V8 объёмом 4 литра с наддувом.

Интересно, что новый бренд будет производить не только внедорожники, но и седаны, а также двухдверные суперкары, что подчёркивает его ориентированность на высококлассную автопродукцию. За дизайн автомобилей будут отвечать европейские специалисты, хотя конкретных имён пока не раскрывают. Примерная стоимость машин новой марки составит около 1 млн юаней (порядка 14 млн рублей), и если они появятся в России, цена может вырасти вдвое.

Влияние китайского автопрома

Китайские автопроизводители активно развивают премиальный сегмент, и это не случайно. Китайцы все чаще выбирают автомобили местных марок, что затрудняет положение иностранных брендов. Например, в третьем квартале 2024 года спрос на BMW и Mini в Китае снизился на 30%, Mercedes-Benz потерял 13%, а Porsche — 19%. Роскошные модели таких марок, как S-Class и Maybach, показали худшие результаты.

В ответ на это китайские бренды начинают создавать новые роскошные автомобили, которые не только предлагают высокий уровень комфорта, но и оснащены новейшими технологиями. Это позволило китайским маркам создать отдельные бренды для премиальных моделей, которые воспринимаются как более эксклюзивные.

Конкуренты на рынке роскошных автомобилей

Китайские компании уже представили несколько высококлассных моделей, которые конкурируют с Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Примером служит бренд BYD, который выпустил внедорожник Yangwang U8, способный плавать. В России также можно приобрести модель U8. Кроме того, компания Huawei в партнёрстве с JAC анонсировала автомобиль Maextro S800, стоимость которого стартует от 1 млн юаней, что соответствует цене некоторых моделей Mercedes-Maybach S-класса. Также стоит отметить марку Hongqi, которая представила седан Guoya длиной 5 метров, который планируется продавать в России под именем L1 с марта 2025 года.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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