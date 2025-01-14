Разбортировавшееся колесо: как восстановить давление на бездорожье

Когда колесо разбортировалось вдали от города, это может стать настоящей проблемой, но с правильным подходом ситуацию можно исправить. Инструктор по внедорожному вождению Григорий Алёшин делится советами, как восстановить колесо и продолжить путь.
1. Осмотрите шину
Первое, что нужно сделать — поднять автомобиль с помощью домкрата, вывесив колесо, и осмотреть шину. Возможно, она была повреждена, например, острым камнем или корнем. В случае серьёзного повреждения боковины шины, например, зимой, когда колея замёрзла, самостоятельно починить её будет невозможно. В таком случае устанавливайте запаску.
2. Очистите диск и шину
Перед тем, как продолжить работу, важно очистить диск и бортик шины от грязи и снега. Если есть возможность, промойте их, но постарайтесь минимизировать попадание воды внутрь шины.
3. Снимаем золотник и начинаем накачку
Открутите золотник из ниппеля — это поможет компрессору быстрее накачать колесо. Затем присоедините шланг и включите компрессор. Держите бортик шины плотно прижатым к диску, помогая ему встать на место. Когда давление начнёт увеличиваться, не забывайте, что шина должна сесть на диск, что обычно сопровождается громким хлопком.
4. Установка на жёсткую поверхность
Если шина отошла с обеих сторон, снимите колесо и положите его диском на твёрдую поверхность, например, пень или камень, так чтобы диск не соприкасался с землёй. Прыгайте на шину, чтобы плотнее посадить её на диск.
5. Вспомогательные инструменты
Если шина полностью слезла с диска, вам могут понадобиться монтажки для натяжения шины на диск. Начинайте с внешней стороны, где бортик более мягкий, и следуйте указаниям, как в предыдущем шаге.
6. Остерегайтесь опасных методов
Некоторые предлагают бортировать колесо с помощью взрыва, например, с использованием бензина. Однако это крайне опасно и может привести к травмам и повреждениям. Лучше использовать компрессор, что безопаснее и более эффективно.
Автомобильная шина - один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
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