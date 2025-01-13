Вперёд, электромобили! Почему в России начали массово покупать эти машины?

Продажи электромобилей у нас в стране выросли на 27 процентов.
Напомним, что до 2020-го включительно в России ни разу не продавали даже тысячу новых электромобилей за год. А уже в 2024-м — продали 18 217 (+ 27 процентов).
"На самом деле, 18 тысяч машин — очень мало", — цитирует KP. RU автоэксперта Максима Кадакова.
Он уверен, что не стоит сильно радоваться росту продаж этих машин. Не так уж и торопятся наши водители брать автомобили на альтернативных источниках энергии.
Кадаков добавил, в России пока нет электромобилей для массовых покупателей. Берут либо "вторичку", либо что-то очень дорогое.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.