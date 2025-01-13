Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Водителям в России в 2025 году стоит готовиться к росту цен на автомобили и нашествию машин из Китая.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

По данным "Автостат", за 2024 год в нашей стране было продано 1 571 272 новых авто. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Это рекорд за 5 лет. АвтоВАЗ — лидер в списке самых продаваемых брендов.

Китайских машин становится все больше. Их доля на нашем рынке превысила уже 60 процентов. А вот рынок подержанных автомобилей просел на 4 процента. С начала января существенно подняли цены на много популярных марок машин.

К концу месяца АвтоВАЗ тоже может увеличить стоимость. Также начали работать и по новым тарифам утильсбора: с 1 января он вырос на 10-20 процентов.

Эксперты считают, что в этом году продажи новых авто упадут на 10 процентов, пишет KP. RU.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

