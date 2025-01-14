Всё, что нужно знать об омологации шин: маркировка, процесс и преимущества

3:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Омологация шин - это процесс сертификации конкретной модели покрышек для определённой марки или модели автомобиля. Этот процесс позволяет адаптировать шины под конкретные характеристики автомобиля, чтобы улучшить его эксплуатационные качества. Омологированные шины имеют специальные характеристики, которые могут включать улучшенную управляемость, лучшее сцепление, снижение шума и даже повышение безопасности при экстремальных режимах эксплуатации.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя резина

Зачем нужна омологация шин

Основная цель омологации — улучшить характеристики автомобиля, такие как:

Лучшая управляемость на высокой скорости, особенно в поворотах;

Снижение скольжения на мокрой дороге;

Уменьшение шума при движении;

Более быстрый разгон и эффективное торможение.

Омологированные шины часто ставят на премиальные автомобили, а также на автомобили с улучшенными характеристиками, чтобы полностью раскрыть их потенциал.

Под какие автомобили проводится омологация

Омологация применяется не только для люксовых брендов, таких как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, но и для более массовых автомобилей, например, Ford, Volkswagen, Hyundai.

Как происходит омологация

Процесс омологации начинается с того, что автопроизводитель передаёт характеристику будущего автомобиля производителю шин. На основе этих характеристик разрабатываются новые шины, которые проходят испытания на специальных стендах и треках. Шины дорабатываются и тестируются, иногда до 5 лет, перед тем как быть утверждёнными для использования на конкретной модели автомобиля.

Маркировка омологированных шин

Омологированные шины маркируются специальным знаком, который указывает на соответствие с конкретной маркой или моделью автомобиля. Например, на шине может быть символ "AO" для Audi или "MO1" для Mercedes.

Примеры омологированных шин

Continental Wintercontact TS 860 S 305/35 R21 109V XL N0 - омологирована для Porsche, подходит для зимних условий с улучшенной проходимостью и уменьшенным шумом.

- омологирована для Porsche, подходит для зимних условий с улучшенной проходимостью и уменьшенным шумом. Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico SUV 295/40 R22 112W XL MO1 - шина для внедорожников и кроссоверов, одобренная для Mercedes-AMG, с улучшенной управляемостью и сцеплением на мокрой дороге.

- шина для внедорожников и кроссоверов, одобренная для Mercedes-AMG, с улучшенной управляемостью и сцеплением на мокрой дороге. Michelin Pilot Sport 4 S 265/40 R21 105Y - шина для Mercedes-AMG и Ferrari, с уникальной комбинацией мягкой и жёсткой резины для лучшей управляемости.

Важные факты о омологации:

Омологация позволяет максимально адаптировать шины к потребностям конкретного автомобиля.

Шины, прошедшие омологацию, обеспечивают лучшее поведение автомобиля, особенно в экстремальных условиях.

Особая маркировка на шинах подтверждает, что они одобрены для использования на определённой модели автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

