Китайский автопром: зачем автомобилям нужны собственные корабли

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Китайские автомобильные компании делают ещё один шаг к мировому господству — они начали строить гигантские суда для перевозки автомобилей. Это решение стало необходимым на фоне стремительного роста китайского автопрома и увеличения экспорта автомобилей, что требует собственного флота для их транспортировки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корабль

Ситуация напоминает путь Японии, которая в 1970-х годах столкнулась с аналогичной проблемой. Когда экспорт машин резко увеличился, Япония решила строить собственные суда для их перевозки, что позволило значительно расширить экспорт. Китай, который стал крупнейшим в мире экспортёром автомобилей в 2023 году, теперь сталкивается с той же проблемой. До 2023 года китайские судоходные компании владели всего 40 автовозами, способными перевозить около 110 000 автомобилей. Для сравнения, японский флот может перевозить до 1,6 миллиона автомобилей.

Компания BYD, лидер китайского автопрома, уже построила несколько судов-автовозов, таких как BYD Hefei, которое может перевозить до 7000 автомобилей за один раз. К концу 2025 года BYD планирует расширить свой флот до восьми таких судов.

Компания SAIC, один из крупнейших китайских автоконцернов, также активно развивает собственный флот. В течение ближайших трёх лет у SAIC будет 14 судов, некоторые из которых смогут перевозить по 9000 автомобилей. В общей сложности китайские судовладельцы уже разместили заказы на 37 автовозов с общей вместимостью 290 000 автомобилей.

Китай активно увеличивает свою долю на мировых рынках. В 2024 году крупнейшим экспортным рынком для китайских автомобилей стала Россия, на долю которой приходится около 60% экспорта, следом идут Мексика и ОАЭ. Китайские автомобили также начинают успешно конкурировать на рынках Юго-Восточной Азии, где традиционно доминировали японские бренды.

Это не просто случайность, считают эксперты. Китайские автомобили успешно завоёвывают рынок Европы, США, Южной Кореи и даже Японии.

Уточнения

BYD Co Ltd - китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

