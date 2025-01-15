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Почему летнее топливо зимой опасно для двигателя

2:46
Авто

Выбор подходящего топлива в холодное время года — важный фактор, влияющий на стабильную работу автомобиля. Журнал "За рулем" разобрал основные различия в поведении бензина и дизельного топлива зимой и дал советы по их правильному использованию.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Бензин: минимальные риски замерзания

Бензин замерзает при температуре около -70°С, что делает подобные случаи скорее теоретическими для большинства регионов России.

Однако важно учитывать различия между летним и зимним бензином:

  • Летний бензин. Давление насыщенных паров составляет 35-80 кПа, что подходит для тёплого времени года.
  • Зимний бензин. Давление повышается до 35-100 кПа, что обеспечивает лучшую испаряемость и облегчает запуск двигателя в морозы.

Использование зимнего бензина летом может привести к образованию паровых пробок в старых карбюраторных автомобилях, хотя современные машины справляются с этим лучше.

Дизельное топливо: высокая чувствительность к морозам

Для дизельного топлива риски замерзания значительно выше. Температура потери фильтруемости напрямую зависит от типа топлива:

  • Летнее ДТ: не нормируется, не подходит для холодов.
  • Межсезонное ДТ: фильтруемость до -15°С.
  • Зимнее ДТ: фильтруемость до -20°С.
  • Арктическое ДТ: фильтруемость до -38°С.

Помимо потери фильтруемости, при более высоких температурах (например, при помутнении) начинается кристаллизация парафинов, что негативно сказывается на работе двигателя.

Использование неподходящего топлива

Заправка дизельным топливом, не соответствующим температурным условиям, может привести к замерзанию топливной системы. Летнее топливо в морозы вызывает остановку двигателя из-за закупорки фильтров.

В случае бензина использование неподходящего типа топлива менее критично, но зимний бензин летом увеличивает износ двигателя и засоряет топливопроводы.

Температурные пределы запуска двигателя

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, температурные пределы для автомобилей зависят от типа топлива и конструктивных особенностей:

  • Бензиновые двигатели. Работоспособны при -20°С (до -30°С с устройствами облегчения пуска).
  • Дизельные двигатели. Работают при -10°С (до -20°С или -25°С с дополнительными устройствами).

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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