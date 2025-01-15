Почему летнее топливо зимой опасно для двигателя

Выбор подходящего топлива в холодное время года — важный фактор, влияющий на стабильную работу автомобиля. Журнал "За рулем" разобрал основные различия в поведении бензина и дизельного топлива зимой и дал советы по их правильному использованию.
Бензин замерзает при температуре около -70°С, что делает подобные случаи скорее теоретическими для большинства регионов России.
Использование зимнего бензина летом может привести к образованию паровых пробок в старых карбюраторных автомобилях, хотя современные машины справляются с этим лучше.
Для дизельного топлива риски замерзания значительно выше. Температура потери фильтруемости напрямую зависит от типа топлива:
Помимо потери фильтруемости, при более высоких температурах (например, при помутнении) начинается кристаллизация парафинов, что негативно сказывается на работе двигателя.
Заправка дизельным топливом, не соответствующим температурным условиям, может привести к замерзанию топливной системы. Летнее топливо в морозы вызывает остановку двигателя из-за закупорки фильтров.
В случае бензина использование неподходящего типа топлива менее критично, но зимний бензин летом увеличивает износ двигателя и засоряет топливопроводы.
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, температурные пределы для автомобилей зависят от типа топлива и конструктивных особенностей:
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
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