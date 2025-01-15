Как избежать проблем с двигателем из-за плохого топлива

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2:26
Авто

Некачественное топливо, особенно распространённое вдали от крупных городов, может стать серьёзной проблемой для двигателя автомобиля. Сера, вода и другие примеси в топливе приводят к образованию коррозии, загрязнению системы и преждевременному износу деталей. Однако правильно подобранное моторное масло помогает снизить негативные последствия.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Почему некачественное топливо опасно

  • Сера. Ускоряет коррозию металлических компонентов двигателя.
  • Вода. Нарушает работу системы впрыска и может привести к остановке двигателя.
  • Примеси. Вызывают образование отложений, ухудшая работу топливной системы.

Такие проблемы часто проявляются постепенно, что затрудняет их своевременное обнаружение.

Как моторное масло защищает двигатель

Моторное масло выполняет несколько ключевых функций, позволяющих минимизировать вред от плохого топлива:

  • Снижение трения. Масляная плёнка уменьшает контакт движущихся деталей, предотвращая износ.
  • Охлаждение. Масло помогает поддерживать оптимальную температуру двигателя, предотвращая перегрев.
  • Защита от коррозии. Предотвращает развитие ржавчины и химического повреждения.
  • Удаление загрязнений. Моющие присадки очищают двигатель от продуктов сгорания и отложений.

Щелочное число: главный показатель защиты

Щелочное число (ЩЧ или TBN) показывает способность масла нейтрализовать кислотные продукты, образующиеся при сгорании топлива с высоким содержанием серы.

Масла с высоким ЩЧ (более 10 мг КОН/г) эффективнее предотвращают коррозию.
Эту характеристику можно найти на упаковке масла или на сайте производителя.

Какие характеристики масла важны

  1. Высокий индекс вязкости. Масло должно сохранять свои свойства при любых температурах, предотвращая образование нагара.
  2. Диспергирующие свойства. Удерживают частицы загрязнений, не давая им оседать на деталях двигателя.
  3. Антикоррозийные добавки. Защищают двигатель от агрессивных химических соединений.
  4. Моющие компоненты. Очищают двигатель от накопленных отложений.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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