Поломки, которые делают авто с пробегом плохим выбором

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка машины с пробегом — это способ сэкономить, но выбор требует осторожности. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, от каких автомобилей стоит отказаться, чтобы избежать крупных затрат и неприятностей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

Автомобили с серьезными неисправностями

Эксперт советует воздержаться от покупки транспортных средств с проблемами:

Двигатель. Например, неисправная турбина или другие серьёзные дефекты мотора требуют значительных вложений. Кузов. Авто, побывавшие в серьёзных ДТП с повреждением лонжеронов или стоек кузова, теряют прочность и безопасность. Электрооборудование. Проблемы в этой области могут быть "плавающими" и трудно диагностируемыми, что делает ремонт дорогостоящим и непредсказуемым. Коробка передач. Поломки в этой системе всегда влекут за собой большие затраты на восстановление.

Автомобили с менее критичными дефектами

Автомобили с изношенными заменяемыми элементами, такими как:

Подвеска,

Рулевое управление,

Тормозные диски

Стоимость ремонта этих деталей известна, поэтому с продавцом можно договориться о снижении цены.

Машины, которых стоит избегать

Автомобили, которые были утоплены.

Машины с повторяющимися неисправностями электрооборудования.

Авто с повреждёнными силовыми элементами кузова после аварий.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



