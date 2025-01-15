Поломки, которые делают авто с пробегом плохим выбором

Покупка машины с пробегом — это способ сэкономить, но выбор требует осторожности. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, от каких автомобилей стоит отказаться, чтобы избежать крупных затрат и неприятностей.
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покупка автомобиля
Автомобили с серьезными неисправностями
Эксперт советует воздержаться от покупки транспортных средств с проблемами:
Двигатель. Например, неисправная турбина или другие серьёзные дефекты мотора требуют значительных вложений.
Кузов. Авто, побывавшие в серьёзных ДТП с повреждением лонжеронов или стоек кузова, теряют прочность и безопасность.
Электрооборудование. Проблемы в этой области могут быть "плавающими" и трудно диагностируемыми, что делает ремонт дорогостоящим и непредсказуемым.
Коробка передач. Поломки в этой системе всегда влекут за собой большие затраты на восстановление.
Автомобили с менее критичными дефектами
Автомобили с изношенными заменяемыми элементами, такими как:
Подвеска,
Рулевое управление,
Тормозные диски
Стоимость ремонта этих деталей известна, поэтому с продавцом можно договориться о снижении цены.
Машины, которых стоит избегать
Автомобили, которые были утоплены.
Машины с повторяющимися неисправностями электрооборудования.
Авто с повреждёнными силовыми элементами кузова после аварий.
Уточнения
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.