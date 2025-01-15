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Поломки, которые делают авто с пробегом плохим выбором

1:31
Авто

Покупка машины с пробегом — это способ сэкономить, но выбор требует осторожности. Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, от каких автомобилей стоит отказаться, чтобы избежать крупных затрат и неприятностей.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Автомобили с серьезными неисправностями

Эксперт советует воздержаться от покупки транспортных средств с проблемами:

  1. Двигатель. Например, неисправная турбина или другие серьёзные дефекты мотора требуют значительных вложений.
  2. Кузов. Авто, побывавшие в серьёзных ДТП с повреждением лонжеронов или стоек кузова, теряют прочность и безопасность.
  3. Электрооборудование. Проблемы в этой области могут быть "плавающими" и трудно диагностируемыми, что делает ремонт дорогостоящим и непредсказуемым.
  4. Коробка передач. Поломки в этой системе всегда влекут за собой большие затраты на восстановление.

Автомобили с менее критичными дефектами

Автомобили с изношенными заменяемыми элементами, такими как:

  • Подвеска,
  • Рулевое управление,
  • Тормозные диски

Стоимость ремонта этих деталей известна, поэтому с продавцом можно договориться о снижении цены.

Машины, которых стоит избегать

  • Автомобили, которые были утоплены.
  • Машины с повторяющимися неисправностями электрооборудования.
  • Авто с повреждёнными силовыми элементами кузова после аварий.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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