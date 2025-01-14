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Ваша машина справится с морозами: как перевести форсунки и дворники в зимний режим

2:52
Авто

С наступлением холодов правильная подготовка автомобиля становится особенно важной. Многие водители не знают о скрытых функциях, которые значительно упрощают жизнь в условиях зимней непогоды. Владелец сервисного центра в интервью порталу njcar.ru рассказал, как перевести стеклоочистители и форсунки омывателя в зимний режим, чтобы избежать проблем с обледенением.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Зачем нужен зимний режим для стеклоочистителей

Одной из главных зимних проблем является замерзание щеток стеклоочистителей. Даже автомобили с подогревом лобового стекла не всегда способны эффективно справляться с этой задачей. Однако многие современные авто оснащены зимним режимом для дворников, который решает проблему без лишних затрат.

Как работает зимний режим

В зимнем режиме дворники поднимаются на несколько сантиметров выше обычного положения. Это:

  • Переводит щетки в зону обдува печки, что ускоряет их размораживание.
  • Предотвращает примерзание щеток к стеклу.
  • Увеличивает эффективность очистки при низких температурах.

Как включить зимний режим

Методы активации зависят от модели автомобиля:

  1. Механический способ: вручную поднять щетки вдоль стекла.
  2. Подрулевой рычажок: установить положение через управление дворниками.
  3. Бортовой компьютер: выбрать опцию в настройках.

Важно ознакомиться с руководством пользователя для конкретной модели, чтобы точно знать алгоритм активации.

Как справиться с замерзающими форсунками

Еще одной проблемой зимнего периода являются замерзающие форсунки стеклоомывателя. Особенно это касается веерных форсунок, которые обеспечивают более широкое покрытие летом, но зимой склонны к образованию ледяных пробок.

Решение проблемы:

  1. Струйные форсунки: создают мощное давление, способное пробить ледяную преграду.
  2. Переключение режима: на некоторых моделях автомобилей можно переключить форсунки из веерного в струйный режим, повернув регулировочный винт на 180 градусов.

Полезные советы для зимнего ухода за автомобилем:

  • Используйте незамерзающую жидкость для стеклоомывателя с низкой температурой замерзания.
  • Перед парковкой в морозные ночи высушивайте дворники и стекло, чтобы избежать примерзания.
  • Если форсунки всё же замёрзли, избегайте использования острых предметов для их очистки – лучше прогрейте капот или воспользуйтесь специальным размораживателем.

Зимние режимы стеклоочистителей и форсунок – простое, но эффективное решение для борьбы с зимними трудностями, которое сделает ваши поездки более комфортными и безопасными.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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